5 cosas que jamás deberías decirle a una persona con depresión

La depresión es una lucha constante y devastadora en la que sientes tu vida deshacerse día a día. Aunque todos hemos pasado por momentos de angustia y tristeza, sabemos que eventualmente pasará pero para quien padece de depresión, esto no es tan sencillo de ver.

Si bien la depresión es una enfermedad mental grave, a menudo se malinterpreta como un lapsus emocional de la persona que pasará con palabras de aliento; pero tampoco es así. Por ello, es fácil pensar que las palabras "bonitas"o de aliento, salvarán a esa persona.

Aunque puedes tener buenas intenciones cuando le ofreces consejos a una persona deprimida, puedes terminar haciendo más daño si no comprendes realmente la naturaleza de la enfermedad. Aquí te dejamos algunos ejemplos de frases que debes evitar frente a alguien que está luchando.

"Alégrate"

Aunque pedirle a alguien que sonría o se alegre cuando se siente triste puede funcionar, en alguien con depresión esto es como un puñetazo en el estómago. Es decir, una depresión no se cura simplemente con una sonrisa. Una persona deprimida no supera la enfermedad decidiendo ser feliz. Algunas personas viven con depresión en el interior, aunque parezcan alegres y contentos en el exterior.

"No puede ser tan malo"

Nunca subestimes; no juzgues el dolor y la tristeza ajena, ni compares tu forma de afrontar situaciones con la de los demás. El que tú lo veas como algo simple o banal, no quiere decir que lo sea para una persona con depresión. Para ésta puede ser un verdadero obstáculo ante el cual no tiene los recursos internos necesarios para hacer frente.

"Podría ser peor"

Sí, todo siempre puede ser peor, pero esa es la forma de ver las cosas para alguien que sabe que todo es pasajero. Para quien padece depresión, las cosas ya son peores porque sí. La depresión no se trata de cuán malas son las cosas; se trata de lo mal que se sienten por la persona en ese momento. Evita convertirlo en una competencia para quién ya se siente peor. Esto hace que la otra persona sienta que estás minimizando su dolor y realmente no estás escuchando lo que tienen que decir.

"Todo está en tu cabeza"

La depresión es causada por una deficiencia en el cerebro de sustancias reguladoras del estado de ánimo llamadas neurotransmisores. Si bien técnicamente la deficiencia de sustancias reguladoras del estado de ánimo está ocurriendo "en su cabeza", la depresión es una enfermedad muy real.

"Es tu culpa"

Si bien no entendemos completamente las causas de la depresión, sabemos con certeza que nadie elige tener esta condición dolorosa. Además de ser hereditario, ciertos factores ambientales también pueden desempeñar un papel, tal vez al desencadenar cualquier vulnerabilidad heredada subyacente a la depresión.

