5 razones por las que regresas con tu ex novio, y vuelven a romperte el corazón

¿Existen las dobles oportunidades?

Cuando alguien decide regresar con su ex novio se convierte en un blanco de críticas, y es juzgado con severidad. Podría parecer para muchos algo ilógico abrir la puerta a una persona con la que tenemos una historia fallida.

Muchas veces estas segundas oportunidades tienen un resultado encantador, ya que esas dos personas se encuentran en un punto de su vida mucho más maduro, y han aprendido de sus errores.

Lamentablemente estos son los casos atípicos en este mundo romántico. Son muy pocos los casos de éxito que hay en las parejas que regresan una y otra vez a intentarlo.

A veces te separas, y no es por falta de amor, solamente no hay la compatibilidad necesaria para hacerlo funcionar. No puedes obligar a alguien a cambiar sus creencias para que compaginen con las tuyas.

1.- Te da miedo estar sola.

Te acostumbraste demasiado a tener pareja que estar sola parece algo muy complicado. No sabes qué hacer con tu tiempo, y terminas regresando a las mismas relaciones por comodidad.

2.- La nostalgia por una persona.

Solemos enaltecer momentos, y personas del pasado. El recuerdo empaña y canaliza lo no grato que te haya sucedido con eso, y exacerbar todo lo bueno.

3.- Crees que no encontrarás a nadie.

Entre más creces, más complicado es encontrar pareja. También hay mucha presión social en la que se cree la felicidad solamente se puede encontrar a lado de otra persona.

4.- Olvidas las incompatibilidades.

Olvidas aquello que te hizo cortar o separarte. Te concentras en lo bueno que tuviste, e idealizas el momento.

5.- Nunca lo dejaste de amar.

Tal vez jamás fue tu decisión y el sentimiento prevaleció en tu interior.

Te recomendamos en video: