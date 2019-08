Las mujeres más felices ven más allá de sus imperfecciones

Las mujeres estamos acostumbrados a escuchar que la perfección está en la inteligencia, la fuerza, el equilibrio, la gracia y la independencia. Sin embargo, ¿quién dice que para ser perfectas tenemos que ser todo eso? Aunque la disciplina y la fuerza mental son importantes para superarnos en la vida, es prácticamente imposible mantener un equilibrio perfecto todo el tiempo, como todos esperan.

Pasamos la vida tratando de ser lo que todos esperan y olvidamos lo que realmente nos hace felices. La sociedad nos ha hecho creer que no somos perfectas porque no nos vemos como modelo de revista o porque no somos lo suficientemente graciosas o simpáticas como para atraer algo bueno a nuestra vida.

Pero pretender cumplir con las expectativas de todos es agotador. Poco a poco debes aprender a estar orgullosa de tus logros, no importa cuán insignificantes puedan parecer ante los ojos de los demás.

Las mujeres fuertes son las que se construyen unas a otras en lugar de destruirse Las mujeres no tenemos por qué destruirnos entre nosotras

Mientras más exigencias externas intentemos cumplir, más infelices seremos, entonces, ¿cuál es el secreto de las mujeres realmente felices?

La felicidad es algo que debes crear a través de una elección de estilo de vida: sí, tienes que ELEGIR para estar bien.

Los hábitos que creas en tu vida impactan directamente en la felicidad que experimentarás en tu vida. Las mujeres más felices han creado adoptado el hábito de ver más allá de sus imperfecciones (y del resto también), lo que resulta en una vida con un nivel mucho más satisfactoria.

Las mujeres más felices aprenden a abrazar sus defectos.

Hay que decirlo: ¡la perfección no existe en ninguna parte! Si gastas tu tiempo y dinero persiguiendo un falso sentido de perfección, estarás desperdiciando tu vida.

No hay nada de malo en trabajar duro para perfeccionar un "defecto", como hacer ejercicio o tratar de frenar una tendencia a exagerar los hechos. Sin embargo, ¡hay un problema al tratar de cambiar características que literalmente definen tu persona. Así que deja de ver todo tan negativo y aprende que eso que crees que es horrible, en realidad es hermoso. Deja de castigarte o caerás inevitablemente en la infelicidad.

Las mujeres más felices no pierden el tiempo haciendo caso a lo que los demás opinen de ellas

Es más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo. Todas hemos caído en las críticas de otros y nos hemos sentido terriblemente presionadas ante lo que los demás dicen de nuestro atuendo o nuevo peinado. Pero ¿sabes qué? ¡Tu valía no depende de ellos! Así que no te obsesiones o te llenarás de sentimientos de ansiedad incontrolable.

Darle demasiada importancia a los demás hará que analices cada comentario, mirada y susurro en exceso. Cuestionará las intenciones de las personas y reflexionará sobre hechos que tal vez nunca hayan sucedido.

Tus pensamientos aumentarán tu inseguridad o tu confianza. En cambio, concéntrate en lo que te apasiona y te hace feliz, te llevará a mejorar, aumentar tu confianza y sentirte más feliz.

