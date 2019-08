Cómo saber quién es realmente tu amiga del alma

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas tienen en la vida. Este sentimiento tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia.

A ciertas amigas solemos dedicarles mucho más tiempo porque realmente nos importan y queremos estar siempre presentes en sus vidas, ocupar un lugar de relevancia, y que esta sea recíproca, es decir que también queremos que ellas estén en la nuestra.

¿Cómo saber si una persona es realmente tu amiga?, te daremos a conocer una serie de aspectos fácilmente visibles que te ayudarán a determinar a cuando una persona de tu entorno es una amiga verdadera y fiel, según los consejos de El Arte de Saber Vivir:

La verdadera amistad no es interesada

Las verdaderas amigas no están juntas por conveniencia. Al igual que la pareja, las amigas se unen por sentimientos de amor y fraternidad que involucran emociones auténticas y verdaderas que no están sujetas a ningún condicionamiento. A las amigas les nace estar juntas simplemente para compartir y disfrutar de la compañía del otro, esto significa que se trata de una relación que no busca ninguna clase de beneficio más que el bienestar mutuo.

La amistad verdadera es honesta

A veces las amigas pueden llegar a incomodarnos, sobre todo cuando expresan su opinión en relación a situaciones personales que nos incluyen. La amiga verdadera será siempre sincera, pero al mismo tiempo buscará tu bienestar y querrá ayudarte. Una verdadera amiga hace críticas constructivas y su interés es movido por la preocupación que le genera tu bienestar.

Lo ideal es rodearse de personas dispuestas a dar a conocer sus pensamientos y sentimientos con sinceridad, siempre en pro de fomentar un aspecto constructivo y de mejoría en la relación.

La lealtad caracteriza a la amistad

Las verdaderas amigas son leales, esto significa que se quedarán a tu lado en las buenas y en las malas, y justamente es esta una de las cosas más importantes a saber cuándo buscamos diferenciar entre una amistad verdadera, una amistad casual y una amistad falsa.

Una amistad casual muchas veces pondrá excusas cuando necesitamos ser escuchados o atendidos y una amistad falsa te escuchara, pero luego hablará a tus espaldas. Una verdadera amiga al igual que la amistad en la pareja ni siquiera tiene que preguntarte si estás bien, simplemente te ofrecerá su ayuda para ser ese soporte emocional que necesitas en el momento indicado.

