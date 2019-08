5 razones que limitan el orgasmo

Llegar al orgasmo puede ser una tarea imposible y un sueño inalcanzable para muchas mujeres. Cientos de investigadores han tratado de descubrir todos los secretos que guardan los órganos sexuales de una mujer, pero aún no han logrado conseguirlo.

Una de las preguntas más buscadas en internet y sus buscadores, en especial Google, es: Por qué una mujer no tiene un orgasmo durante el acto sexual.

Los expertos e investigadores han detectados cinco causas absolutas del por qué no llegan al orgasmo durante un encuentro sexual:

1. -Estar apurada y estresada

Uno de los principales factores que impiden que llegues al orgasmo es que muchas mujeres llegan al encuentro sexual con mucho estrés. Y la realidad es que para que el organismo llegue fácilmente al orgasmo necesita que haya un grado de relajación bastante alto.

Aunque en esas situaciones algunas mujeres pueden estar tentadas a fingir el orgasmo no solo para que el encuentro sexual no se extienda mucho tiempo sino para no herir el ego de su pareja sexual, los expertos en sexualidad recomiendan no hacerlo.

2.- Quedarte callada

Quizás hay que partir de la consigna de que en una relación sexual nadie puede adivinar exactamente qué está sintiendo la otra persona. Evidentemente se pueden leer los gestos y los sonidos, pero lo ideal es que se vaya dando feed-back.

Un foco importante para llegar al orgasmo es normalizar la comunicación no solo antes y después del encuentro sexual, sino durante. Hay mujeres que empiezan con la estimulación de la pareja y les gusta alcanzar el orgasmo justo al final estimulándose ellas.

3.- No sentir deseo sexual

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) explica que la falta de deseo sexual puede afectar a las mujeres en diferentes etapas de sus vidas. La depresión, los traumas psicológicos, el uso de ciertos medicamentos y los desórdenes hormonales pueden tener un impacto a la hora de tener una relación sexual y, por ende, de experimentar un orgasmo.

4.- Estimulación escasa

En los últimos años ha visto una mejora en las parejas heterosexuales a la hora de dedicarle tiempo a la estimulación previa a la penetración. El problema no es que se dedique más o menos tiempo a esa fase preparatoria, sino de comunicación.

La clave es que la mujer le explique a la pareja (hombre o mujer) qué hacer, cómo, con qué ritmo y en qué parte de su cuerpo para tener una excelente estimulación que facilite el orgasmo.

5.- Tener dolor en la relación sexual

En el ámbito ginecológico hay factores que también afectan la capacidad de una mujer de llegar al orgasmo. Uno de ellos es el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina, haciendo el coito doloroso o imposible.

Otra factor es la dispareunia, que hace que las mujeres sientan un profundo dolor, ardor e incomodidad durante el coito, incluso antes y después de la relación sexual.

