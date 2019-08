Esta es la fruta con más vitamina C del mundo

Es cierto, hay vida más allá de la naranja y el limón. Si hablamos de vitamina C, estas dos frutas quedan muy lejos de ocupar el primer puesto. ¿Sabes cuál es la fruta con la mayor cantidad de vitaminas?, acá te la presentamos.

La ganadora y que ocupa el primer lugar del ranking es la “grosella negra”. Esta fruta de sabor ácido es la más rica en vitamina C. Tiene casi 4 veces más cantidad que la naranja de esta vitamina antioxidante, que interviene en la absorción del hierro, favorece la producción de hormonas antiestrés, facilita la cicatrización y contribuye a reparar los vasos sanguíneos, la piel, los huesos y los dientes.

Las grosellas negras constituyen un pequeño tesoro de vitamina C. También puedes incluir esta campeona en guisos, repostería o salsas. Contiene 189 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

Te presentamos el resto de las frutas con alto contenido de vitamina C y que le siguen a las grosellas negras:

Guayaba

Esta fruta exótica es pobre en calorías y rica en nutrientes. No solo te aporta vitamina C, sino también provitamina A, vitaminas del grupo B, y minerales como el potasio. Además, tiene un suave efecto laxante y está deliciosa. Atrévete y descúbrela. Tiene 180 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

Perejil

Descubrirás que el perejil no sirve solo para decorar. Te da 166 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Con 25 gramos de perejil fresco cubres el 70% de las necesidades diarias. Puedes usarlo en una ensalada de cuscús, en un batido verde, como base de una salsa ligera para acompañar al pollo. Las posibilidades son infinitas.

Pimiento rojo

Los pimientos en general son ricos en esta vitamina, pero el rojo más que el verde (80 mg/100 g). Y no solo tiene vitamina C, sino que también te aporta vitamina A, E, B6 y ácido fólico, por lo que comerlo regularmente mejora la vista, la digestión, la salud cardiovascular, favorece la eliminación de toxinas y refuerza las defensas. Te aportará 140 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

Brócoli

En Inglaterra su tallo está considerado un manjar que se reserva a los niños, que lo comen crudo, ya que es la mejor manera de asimilar toda su vitamina C. Es ideal para ayudar a tu sistema inmunitario. ·Contiene 110 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

Kiwi

Asegúrate de que sea una de las tres piezas de fruta que tomes al día. Y no solo por su alto contenido en vitamina C, sino porque estimula el tránsito intestinal y por su contenido en potasio (295 mg/100 g), que lo hace muy diurético. Además, apenas contiene sodio, con lo que evita la hinchazón y ayuda a controlar la presión sanguínea. Aporta 100 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

