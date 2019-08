Mal de orín, qué es y cómo puedes tratarlo

La cistitis, más conocida como “mal de orín” es una infección de las vías urinarias causada por la bacteria Escherichia coli. Algunos de los síntomas son ardor al orinar, ganas constantes de vaciar la vejiga, ardor en la vulva en el caso de las mujeres, existen remedios caseros para eliminar este padecimiento.

“Es una enfermedad frecuente entre las mujeres y viene acompañada de síntomas muy molestos. Se trata de una infección urinaria que afecta a la vejiga, cuya causa más frecuente, es el ascenso directo de bacterias, a través de la uretra”, asegura @urotips.

Sus síntomas más frecuentes son: Urgencia frecuente por orinar, dolor o ardor al orinar, presión en la región del abdomen, orines con mal olor, apariencia turbia o rojiza. En casos extremos, las infecciones urinarias pueden causar náuseas y dolores de espalda, además de cansancio extremo, fiebre y temblores.

Te presentamos cuatro remedios caseros que te ayudarán a tratar este padecimiento:

1.- Té de ajo

El ajo es un poderoso antibiótico natural. Un té de ajo ayudará a eliminar las bacterias alojadas en el tracto urinario. Para prepararlo, pele y machaque dos ajos y agrégalos a una taza de agua tibia, deja reposar por cinco minutos y bébelo tres veces al día hasta que mejoren los síntomas.

2.- Jugo de arándonos y moras

Los arándanos y las moras son alimentos que tienen propiedades que inhiben las bacterias malignas, es decir, su acción es antibiótica. Se recomienda tanto comer como beber zumo de estos frutos para evitar y combatir las infecciones urinarias. Beber unas 4 onzas de jugo de arándano al día puede ayudar a mantener la vejiga sana.

3.- Infusión con apio

Licúa dos tallos de apio previamente desinfectados en tres litros de agua. Esta mezcla hará que vayas al baño. Puedes agregar dos rodajas de piña y un té de manzanilla.

4.- Alimentos ricos en Vitamina C

Los médicos prescriben no solo antibióticos sino también vitamina C para eliminar la infección de las vías urinarias puesto que contiene antioxidantes que refuerzan el sistema inmunitario. Conviene aumentar la cantidad de frutas que contienen una alta cantidad de vitamina C como el melón cantalupo, naranjas, toronjas, kiwi, mango, papaya y la piña.

