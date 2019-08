La película de amor que nunca debes ver o te hará fracasar en las relaciones, según psicólogos

Psicólogos han alertado sobre una película de amor que no debes ver nunca, pues la hará daño a tu salud mental y te creará falsas expectativas sobre el amor.

Se trata de “The notebook” o "Diario de una pasión", pues según aseguran los expertos, da una realidad falsa del verdadero amor y “normaliza conductas tóxicas de ambas partes”.

La película que fue estrenada en 2004, muestra a unos jóvenes que se enamoran con mucha pasión, pero se separan y años después se vuelven a encontrar, desatando el amor y la pasión de nuevo entre ellos.

Los expertos indican que el personaje interpretado por Ryan Gosling es “tóxico, pues no se detiene hasta que ella accede a salir con él, incluso la sigue en una cota con otra persona y la amenaza con morirse si no acepta salir con él”.

Este es un comportamiento que podemos ver como “tierno” y que en la película muestran como el verdadero amor, pero es totalmente tóxico y acosador, y en la vida real nunca deberíamos permitirlo.

Además, la pareja crea escenarios difíciles de cumplir, y nos hacen pensar que si no hacemos eso, o la persona que dice amarnos no las hace, es porque entonces no nos ama de verdad y no podemos estar juntos.

Te recomendamos en video