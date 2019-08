4 formas en las que puedes sentirte más segura en una relación que apenas va empezando

Cuando comienzas a salir con alguien, es posible que encuentres más de un momento incómodo en el que no sabes qué pasa . Pero, ¿por qué las relaciones son tan incómodas al principio? Aunque puede parecer que todo debería ser súper relajado y divertido, al no tener un compromiso tan serio, a menudo puede ser una etapa muy vulnerable, llena de estrés.

Una nueva relación puede parecer frágil. No solo todo es nuevo, sino que aún no hay historia que los mantenga juntos como pareja. Como resultado, es fácil hacer suposiciones desde el principio sobre por qué su pareja está haciendo o no algo y, en consecuencia, qué significa eso.

Aquí algunos puntos que pueden ayudarte a reforzar tu confianza en esta nueva relación que inicias.

Diviértete haciendo cosas que realmente disfrutas con tu nuevo compañero

Se supone que los primeros días de una relación son divertidos. Así que disfruta pasar tiempo con tu pareja. Ahora tiene un compañero para explorar y divertirse en aventuras, así que aprovecha eso. Hagan cosas juntos que les guste a ambos. Mientras más cosas divertidas hagan juntos, más fácil será relajarse y no preocuparse innecesariamente. Será menos probable que te estreses por el futuro.

Ve a tu nuevo socio como un nuevo amigo primero

Si miras a tu pareja como amiga, además de ser potencialmente "tu ideal", tendrás diferentes expectativas sobre ellos y tu relación. Si el corazón de tu pareja está en el lugar correcto, lo sabrás. Tómate el tiempo para conocer sus buenas y malas cualidades, también. Perdonamos fácilmente a nuestros amigos pero no a nuestros socios y eso es porque exigimos e idealizamos de más desde un principio, lo que provoca que nos rompan el corazón con mayor facilidad. Así que primero intenta establecer una buena amistad con tu nuevo compañero. Cuando tienes una base sólida de amistad, es más probable que tu relación dure.

Definan qué es "engañar"

Para que su relación sea cómoda, tú y tu pareja querrán establecer algunos límites, y estos se pueden definir como lo que no tolerarán en la relación. Por ejemplo, pueden discutir cómo se ve el engaño, para que ambos puedan estar en la misma página y llegar a un acuerdo sobre lo que está bien y lo que no. Las reglas básicas son importantes para que puedas confiar y sentirte segura desde un principio.

Discutan cómo ven/perciben el "amor"

Todos tenemos relaciones con diferentes valores en cuanto a lo que realmente significa el amor y cómo se expresa. Es posible que tu pareja no prefiera abrazos y besos, sino pasar por ti sin que se lo pidas o recordar detalles importantes sin que tú se lo señales. Pero como puede verlo todo de manera diferente, nunca lo verá cara a cara hasta que lo hable. Las parejas pueden aumentar la comodidad al aprender a expresarse en el lenguaje de amor del otro. Es un compromiso simple que todos deberían estar dispuestos a hacer.

