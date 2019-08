Anticonceptivos de emergencia: los mandamientos que debes seguir antes de tomarlos

Los anticonceptivos de “emergencia” son una manera segura de prevenir un embarazo después de haber tenido sexo sin protección. Existen varios tipos de anticonceptivos de emergencia, y algunos funcionan mejor que otros, pero los más usados son las píldoras también conocidas como del “día después”.

Si necesitas un anticonceptivo de emergencia porque cometiste un error al tomar tus pastillas anticonceptivas, utilizar el parche, anillo o inyección, lo mejor es acudir a un ginecólogo para que te de la orientación más sensata y confiable.

Acá te presentamos los mandamientos que debes seguir antes de tomar el anticonceptivo de emergencia:

– No uses dos tipos distintos de píldoras del día después al mismo tiempo o dentro de 5 días de cada uno, porque pueden neutralizarse y no funcionar.

– Además, no tomes más de una dosis de cualquier clase de píldora del día después: no te dará protección adicional contra el embarazo, sino que puede causarte náuseas u otros efectos secundarios.

– Si no puedes obtener los tipos de anticonceptivos de emergencia más efectivos, recuerda que usar cualquier método tradicional que puedas obtener es mejor que no usar nada. Además, es muy importante elegir el momento adecuado.

– Los expertos en sexología recomiendan a las personas activas sexualmente comprar la píldora del día después con anticipación y la guardan en su botiquín de medicamentos. Así, si la necesitan, la pueden tomar lo antes posible.

– Tomar la píldora del día después siempre que la necesites no te dañará. Pero no es una buena idea usar la píldora del día después como tu método anticonceptivo principal y habitual. ¿La razón?, la píldora del día después no previene el embarazo con tanta eficacia como otras formas de anticonceptivos, como el DIU, el implante, la píldora, la inyección o el anillo.

– Es bueno que conozcas la anticoncepción de emergencia es un método de uso ocasional, pero su eficacia disminuye en la medida que dejes pasar los días si no lo ingieres. Esta es su tabla de eficacia: 95% en las primeras 24 horas / 85% entre las 24-48 horas / Menos del 75% entre las 48-72 horas después de las relaciones sexuales.

– Como se ha indicado en el primer punto, la píldora del día después no sirve como anticonceptivo habitual, por lo que tomarla antes no tiene ningún efecto. Es muy importante saber que este fármaco únicamente hace efecto cuando se administra después de la relación sexual con penetración. Tampoco se debe tomar alcohol con la píldora.

– Ciertos medicamentos como los barbitúricos, anticomiciales y algunos antibióticos interaccionan con la píldora y disminuyen su eficacia. Se pueden tomar, pero siendo conscientes de la reducción de la efectividad. Además de estos fármacos, el pomelo es un alimento que también hace que la píldora no sea tan fiable.

