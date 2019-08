Síntomas iniciales de la diabetes a los que tienes que prestar atención para no empeorar la enfermedad

En México, la diabetes debería ser una de las enfermedades que más preocupe a la población por su alto índice de mortalidad: es la principal causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública.

A partir de este contexto, es indispensable que no voltees la mirada cuando te hablan de la diabetes, ya que podrías estar sufriendo algunos de los síntomas iniciales de la enfermedad sin darte cuenta de ello.

Te explicamos los tipos de diabetes que existen y cuál es el tratamiento para cada una Revisa por si sufres alguno de estos tipos.

“La diabetes es un trastorno metabólico que ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre (glucosa) es demasiado alto (hiperglucemia). La glucosa es lo que el cuerpo usa para obtener energía, y el páncreas produce una hormona llamada insulina que ayuda a convertir la glucosa de los alimentos que consume en energía”, explican en el portal Medicinet.

Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, no produce nada, o tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina, la glucosa no llega a las células para ser utilizada como energía. Y esto da como resultado la condición de salud denominada diabetes.

Comer muchos dulces y una vida sedentaria, son factores de riesgo para desarrollar diabetes.

Síntomas de la diabetes

Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2 y para ambas aplican estos síntomas iniciales de la enfermedad:

Sed y hambre excesivas

Micción frecuente

Pérdida o aumento de peso.

Fatiga

Irritabilidad

Visión borrosa

Heridas de curación lenta.

Náusea

Infecciones de la piel

Oscurecimiento de la piel en áreas de pliegues corporales ( acantosis nigricans )

Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies.

Si sientes algunos de estos síntomas y estás consciente de que tu alimentación es alta en grasas y carbohidratos, lo mejor es que acudas al médico.

