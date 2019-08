Podrían medir la presión arterial con tan solo una selfie, afirma estudio

En un mundo donde las redes sociales están cada vez más inmersas en nuestra vida, las selfies podrían tener otra utilidad más allá de reposar en un perfil de Instagram. Ahora al parecer podrían servir para medir la presión arterial.

En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron una manera de medir con precisión la presión arterial con la cámara de tu teléfono celular mediante el desarrollo de una tecnología conocida como imágenes ópticas transdérmicas (TOI), reseñó Fox News.

Los sensores ópticos en los teléfonos inteligentes pueden capturar la luz roja reflejada por la hemoglobina debajo de nuestra piel, lo que permite a TOI visualizar y medir los cambios en el flujo sanguíneo, según un comunicado de prensa que acompaña al estudio.

El mecanismo para calcular la presión arterial con una selfie

Al capitalizar la naturaleza translúcida de la piel facial, los investigadores pudieron medir la presión sanguínea de 1,328 adultos canadienses y chinos capturando videos de dos minutos de sus caras en un iPhone.

"En el video capturado por la tecnología, puede ver cómo fluye la sangre en diferentes partes de la cara y a través de este flujo y reflujo de sangre en la cara, puede obtener mucha información", dijo Kang Lee, el autor principal del estudio y profesor de psicología aplicada y desarrollo humano en el Instituto de Estudios de Educación de Ontario, en un comunicado de prensa.

Lee también es cofundador de Nuralogix, una startup que lanzó una aplicación llamada Anura, que permite a las personas probar el software de imágenes ópticas transdérmicas por sí mismas, dándoles la posibilidad de grabar un video de 30 segundos de su cara y recibir mediciones para niveles de estrés y frecuencia cardíaca en reposo.

El científico dijo en un comunicado que se necesita más investigación para asegurarse de que las mediciones sean lo más precisas posible, explicando, por ejemplo, que el estudio no evaluó a personas con piel muy oscura o muy clara.

"Con el fin de mejorar nuestra aplicación para que sea utilizable, particularmente para las personas con hipertensión, necesitamos recopilar muchos datos de ellos, lo cual es muy, muy difícil porque muchos de ellos ya están tomando medicamentos", explicó Lee.

"Éticamente, no podemos decirles que no tomen medicamentos, pero de vez en cuando, tenemos participantes que no toman medicamentos para que podamos obtener personas hipertensas e hipotensas de esta manera".

Los científicos dijeron que hay muchas aplicaciones potenciales para la tecnología, incluida la prestación de servicios de salud para quienes residen en zonas rurales remotas.

El estudio fue publicado en la revista Circulation: Cardiovascular Imaging.

