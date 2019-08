¿Qué son los anticonceptivos de barrera y cuáles son sus efectos?

View this post on Instagram

Você já ouviu falar em diafragma? Esse é o método anticoncepcional que eu uso! É um método de barreira, ⭐não hormonal⭐ e com pouquíssimas contra indicações. Ele é uma ótima alternativa pra quem quer um método livre de hormônios além da camisinha ou que, por algum motivo, não se deu bem com o diu de cobre. Quando parei a pílula anticoncepcional, a minha maior preocupação era em relação à contracepção, descobrir o diafragma foi muito importante nessa etapa para mim! Por isso fiz um vídeo completasso falando tudo o que você precisa saber sobre esse método e em modestia parte, acho que é um dos vídeos mais completos disponivel na internet! Fiz para ajudar todo mundo que está passando por isso 🙏. Tá lá no youtube no meu canal 🎥 (Canal Verde Limão – link no meu perfil). Marca aquela amiga que também parou a pílula para ela conhecer esse método que é só amor. Além de tudo, um diafragma pode ter validade de até 5 anos, dá pra economizar bastante, hein? (e isso não é uma publi!) 💚. Qual método anticoncepcional você usa? Você gosta dele? Me conta aqui!👇