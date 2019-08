¿Correr ayuda a bajar de peso? Experto despeja las dudas al respecto

Cuando corremos, aceleramos nuestro metabolismo, nos sentimos con más energía y sudamos por montón. Todo esto nos hace pensar que estamos derritiendo la grasa y que al día siguiente amaneceremos con 20 kilos menos en nuestro cuerpo.

“Confiar en correr solamente no es la mejor manera de perder peso porque quema relativamente pocas calorías por el tiempo invertido”, dijo al portal SELF Rachele Pojednic, experta en fisiología del ejercicio y nutrición, además profesora asistente de nutrición en Simmons College y ex investigadora en el Instituto de Medicina del Estilo de Vida en la Facultad de Medicina de Harvard.

¿Realmente correr ayuda a bajar de peso?

Puede que correr no te haga quemar tanta grasa, pero tiene otros beneficios que son igual de importantes para la salud. Correr ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud, desde mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño hasta mejorar la salud del corazón.

Cuando se trata de ejercicio que puede ayudar con la pérdida de peso, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) es su mejor opción.

Es un tipo de entrenamiento en el que alternas entre intervalos de cardio realmente intensos y descanso. Durante los intervalos intensos, debes trabajar tan duro como sea posible, empujando tu cuerpo al máximo y usando toda tu energía.

Los intervalos suelen durar de 20 a 90 segundos, y los entrenamientos completos generalmente no duran más de 20 minutos.

Aunque una parte importante en toda rutina de ejercicios, ya sea caminata o rutinas de alta intensidad, es la alimentación.

En el artículo de SELF, explican que “el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada por sí solo no es una forma efectiva de perder peso. Pero combinarlo con una dieta saludable puede serlo. Los expertos suelen recomendar una combinación de cambios nutricionales y aumentar la actividad física para perder peso de manera segura, aunque en general, los cambios en la dieta tienen un mayor impacto en la pérdida de peso que el ejercicio”.

