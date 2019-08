Expertos advierten sobre estos 5 síntomas de deficiencia de magnesio

Si bien puedes pensar si estás comiendo suficiente proteína o está obteniendo suficiente hierro, probablemente no pases demasiado tiempo preguntándote si tienes una deficiencia de magnesio.

Pero, sorprendentemente, no obtener suficiente magnesio puede afectar su salud mental y física de varias maneras, según los expertos. Acá te presentamos los cinco síntomas principales:

1. Baja de energía

Cuando estás haciendo lo mejor que puedes para pasar un día ocupado, puede ser increíblemente frustrante darte cuenta de que no tienes energía por alguna razón. Una deficiencia de magnesio podría ser esa razón. "El ATP, la principal fuente de energía en tus células, debe unirse a un ion de magnesio para ser biológicamente activo", dice Tara Garrison, entrenadora certificada de fuerza funcional.

Cómo acelerar el metabolismo de manera natural Estos alimentos son de fácil acceso

2. Síntomas pre menstruales más agudos

Cuando estás en tu período, probablemente estés lidiando con una gran cantidad de efectos secundarios además del sangrado. Si eres alguien que apenas tiene calambres o tiene síntomas intensos, una deficiencia de magnesio puede empeorar los efectos secundarios de tu período más que nunca.

3. Sueño interrumpido

No importa cómo sea tu vida cotidiana, no dormir lo suficiente puede arruinar todos tus planes. Estar cansada puede hacer que sea más difícil concentrarse, menos motivada para hacer las cosas y ponerte en un estado de ánimo menos positivo. Si la calidad de tu sueño ha sido peor de lo normal últimamente, es posible que desees pensar en la cantidad de magnesio que ingieres diariamente.

Adelgaza y desintoxica tu cuerpo con jugo de lechuga y chayote Ayuda a tu cuerpo a perder esos kilos de más de manera natural.

4. Depresión

No todos los síntomas de una deficiencia de magnesio son estrictamente físicos. "Hay evidencia de que las deficiencias de magnesio pueden contribuir a la depresión", dice el Dr. Jared Heathman, psiquiatra. Por supuesto, eso no significa que agregar un suplemento del mineral a tu rutina diaria hará que todos tus problemas de salud mental desaparezcan. Pero, con la aprobación de tu médico y psiquiatra, asegurarse de que tu cuerpo obtenga todo el magnesio que necesita puede ser una parte para mejorar su salud mental.

Mira por qué debes incluir la avena en tu desayuno Es un alimento alto en fibra y cuenta con otras propiedades que favorecen en la salud.

5. Causa calambres musculares o espasmos

Si estás probando una nueva rutina de ejercicios, probablemente no esté demasiado preocupada si un músculo comienza a tener calambres. Pero si no has hecho nada que pueda causar dolor muscular, tus niveles podrían ser los culpables. "Los calambres o espasmos musculares se han relacionado con un nivel bajo de magnesio", dice la Dra. Nicole Avena, profesora visitante de psicología de la salud en la Universidad de Princeton.

Te recomendamos en video