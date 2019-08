Te explicamos los tipos de diabetes que existen y cuál es el tratamiento para cada una

Una de las enfermedades que más afecta a los mexicanos es la diabetes. De hecho, es la primer causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres desde el año 2000, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública.

“La diabetes es un grupo de enfermedades en las cuales el cuerpo no produce suficiente insulina o no produce insulina, no usa adecuadamente la insulina que se produce o exhibe una combinación de ambas. Cuando ocurre cualquiera de estas cosas, el cuerpo no puede llevar el azúcar de la sangre a las células. Eso conduce a niveles altos de azúcar en la sangre”, explica al respecto el portal Health Line.

Cuántos tipos de diabetes hay

Diabetes tipo 1

“Se cree que es una afección autoinmune. Esto significa que tu sistema inmunitario ataca y destruye por error las células beta en tu páncreas que producen insulina. El daño es permanente. Lo que provoca los ataques no está claro. Puede haber razones genéticas y ambientales. No se cree que los factores del estilo de vida desempeñen un papel”, detallan en el artículo.

Todas las personas que sufran el tipo 1 deben tomar insulina para vivir porque el daño al páncreas es permanente. Hay diferentes tipos de insulina disponibles con diferentes tiempos de inicio, pico y duración. Debes acudir a tu médico para que te recete el tratamiento adecuado.

Diabetes tipo 2

Comienza como resistencia a la insulina. Esto significa que tu cuerpo no puede usar la insulina de manera eficiente, eso estimula al páncreas a producir más insulina hasta que ya no pueda satisfacer la demanda. La producción de insulina disminuye, lo que conduce a un alto nivel de azúcar en la sangre. Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 2 pero estos factores pueden influir como la genética, falta de ejercicio, tener sobrepeso.

Este tipo trata con dieta y ejercicio, y también se puede manejar con una variedad de medicamentos para ayudar a controlar el azúcar en la sangre. El medicamento de primera línea suele ser metformina (Glumetza, Glucophage, Fortamet, Riomet), que ayuda a tu cuerpo a usar la insulina de manera más efectiva.

Diabetes gestacional

La diabetes gestacional se debe a las hormonas bloqueadoras de insulina producidas durante el embarazo. Este tipo de diabetes solo ocurre durante el embarazo.

Te recomendamos en video: