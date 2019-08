6 razones por las que las personas que aman bailar son las más atractivas

Bailar es divertido y emocionante; calma nuestra alma y nos hace sentir bien. ¡Es una gran motivación en la vida, un motor para tu felicidad que te construye como persona, que te da confianza y que te enseña a gozar los pequeños instantes!

No se puede negar que hay algo en el baile que inspira pasión. La forma en la que se mueve el cuerpo es un derroche de sensualidad total. Cuando se trata de salir con una persona que ama bailar (o un bailarín), deberás prepararte para una intensa historia de amor.

Estas seis razones te harán ver por qué una persona que ama bailar es el mejor candidato:

Prestan atención a los detalles

Un bailarín dedica horas para perfeccionar una coreografía, pero también al calentamiento previo y al ejercicio para no perder condición. Esto hace que tengan una gran memoria y presten atención a los detalles. Según Psychology Today, la práctica en realidad maximiza la función cognitiva del cerebro al "mezclar los procesos de pensamiento cerebral y cognitivo con la memoria muscular" lo que quiere decir que al hacer un gran esfuerzo entre lo que piensan y cómo se mueven, generan una gran habilidad para procesar el entorno, lo que les ayuda a captar mejor las cosas y ser más atentos.

También existe una fuerte conexión entre el aprendizaje de las rutinas de baile físicamente y la observación. ¿Quién no quiere una pareja que preste atención de principio a fin a la conversación o que se de cuenta de un nuevo corte de cabello? No tendrías que preocuparte porque olvide las fechas importantes.

Son muy hábiles

En más de un sentido, las personas que aman bailar tienen grandes habilidades. Ya sea que estén en la pista de baile o en el dormitorio, su técnica será hechizante. A simple vista, sus movimientos de cadera te dejan babeando y cuando bailan en pareja, todo lo demás desaparece. La destreza sexual es inigualable ya que los que bailan son muy flexibles. Así que puedes esperar movimientos muy creativos para conquistarte.

Son muy inteligentes

Las personas que aman bailar son notablemente brillantes ya que el baile es una de las actividades que estimulan una variedad tan amplia del sistema cerebral. Varios estudios sugieren que la actividad física mejora la agudeza mental en las personas. Bailar regularmente reduce el riesgo de demencia y padecimientos cardiovasculares. Esto también entra en el punto que habla sobre la memoria y atención a los detalles. Hablar con un bailarín se vuelve un momento muy interesante.

Se mantienen sanos y en forma

el entrenamiento de baile puede trabajar los músculos de los abdominales, las piernas, las caderas y el trasero, lo que explica su físico sexy. No solo funciona en todos los grupos musculares principales, sino que también requiere coordinación, flexibilidad y fuerza … lo que significa que es bueno para su cuerpo y mente.

Tienen un alto nivel de resistencia

Sacudir el cuerpo en la pista de baile con poco esfuerzo es todo en un día de trabajo. Debido a que funciona como un ejercicio aeróbico, el baile aumenta la resistencia y la resistencia, dos cosas que podrían ser útiles para otras actividades extenuantes. Guiño guiño.

Son más felices

No es ningún secreto que el baile puede ser terapéutico, por eso se usa comúnmente como un calmante para el estrés. El resultado de esto es que aquellos que bailan para ganarse la vida no solo están menos estresados, sino que son más felices. Investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de Suecia descubrieron que bailar aumenta exponencialmente los sentimientos de euforia después de analizar los efectos que la danza tuvo en la salud mental de más de 100 mujeres participantes. No hay mejor amante que alguien que pueda hacerte sonreír cuando tu estado de ánimo necesite un gran impulso.

