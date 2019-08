5 cosas que tienes que recordar si estás soltera y cansada de tener citas

Hay muchas cosas sobre las citas que pueden ser muy divertidas. Conocer a alguien nuevo y sentir ese primer chispazo de química. Hay una sensación especial en eso del coqueteo y cuando se llega a dar algo serio, es realmente mágico. Pero a veces parece que nada de eso se da, y no porque haya algo malo contigo ni con la otra persona, simplemente no pasa y punto.

La soltería siempre ha sido señalada como algo malo, casi un "sacrilegio". Nos hacen creer que la mujer que no tiene pareja está "mal" y que jamás logrará algo en la vida…porque necesita de la ayuda de un hombre (¿?).

Quizá recién entraste al "club de las solteras", quizá llevas un tiempo ahí. Y sea cual sea el caso, es casi seguro que has sido atacada con interminables preguntas como "¿Cuándo vas a casarte?", "¿Estás saliendo con alguien?", "¿Por qué no? Eres una chica hermosa,", "¿Quieres que te presente a alguien?"

Si ya estás cansada, esto es para ti.

No tienes que buscar citas todo el tiempo. Puedes reducir la velocidad o tomar un descanso completo.

¿Estás cansada de deslizarte por aplicaciones de citas y encontrar que nada te satisface? Quizá ya has salido con varias personas sin que algo relevante pase. Toma un respiro, no es una carrera ni una competencia. Se vale tomar un descanso para concentrarte en ti misma. No tienes que salir con la primer persona que se cruce sólo para "tener algo". Y si así lo quieres, está bien; pero debes saber que si te sientes mental o físicamente cansada, está bien tomar un descanso. No permitas que los que están alrededor te presionen.

No todos van a ser un buen partido y eso está bien

Puede ser especialmente desalentador si sientes que no estás haciendo clic con nadie. Es totalmente normal; hay un millón de razones diferentes por las que alguien simplemente no encaja o no te responde. Cuanto más rápido dejes de cuestionarte y aceptes lo que es, más fácil será seguir adelante

Permanece soltera hasta que seas la persona que más se guste

No te sumerjas en citas y relaciones hasta que aprendas a amarte a ti misma. Permanece soltera hasta que te sientas cómoda con tu propia piel. Con frecuencia, las personas se conforman porque están solas. Se establecen en relaciones que saben que no son correctas. Se apegan a personas que no son buenas para ellos. Se unen a otro cuando primero necesitan pasar tiempo solos. Mantente soltero hasta que creas que eres una buena persona. Alguien que merece felicidad

5 poderosas razones por las que cada vez más mujeres prefieren permanecer solteras Las mujeres ya no buscan tener pareja para ser felices

Están querer enfocarte en tu carrera

Todos tenemos diferentes prioridades, y para algunas personas, casarse simplemente no es una de ellas. Si bien no siempre significa que no puedas alcanzar tus metas profesionales una pareja a veces complica las cosas. Las mujeres de hoy podemos estar al frente de una empresa y darnos nuestros gustos sin tener que esperar a ningún hombre. Y sí, aunque es posible tener pareja y tener un puesto importante no están peleados, a veces, tener un compañero simplemente no encaja en la ecuación. No te sientas frustrada y deja que las cosas se vayan acomodando, sin perder de vista tus objetivos.

Las historias de éxito suceden.

Si estás cansada de tener citas pero tienes la ilusión de encontrar al amor de tu vida, no lo pierdas de vista. Las historia de éxito sí pasan, sólo tienes que concentrarte en lo positivo y dejar de creer que no mereces amor. Haz las paces con tus demonios. Ámate a ti misma y ama a los demás. Antes de poner esperanzas en alguien más, ponlas en ti misma y verás cómo atraerás lo bueno.

Te recomendamos en video