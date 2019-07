3 señales que indican que tu pareja te está agotando emocionalmente

Estar cansada de pasar el tiempo con tu pareja definitivamente no es una buena señal. Pero ¿realmente significa que algo está mal con esa persona? ¿cómo saber que tu cansancio no es por el trabajo o el ejercicio que hiciste en el gimnasio? Quizá siempre coincide que te desvelaste y cuando lo ves, te llega el agotamiento. ¿Cómo saber que no es falta de vitaminas u horas de sueño?

Si de pronto todo lo que tiene que ver con tu pareja te hace sentir cansada o sin ganas, quizá no sea tan descabellado que esté drenando tu energía.

No lo tomes a mal, puede que no sea mala persona pero lo más probable es que no sea la indicada para ti. Puede que se trate de un "vampiro emocional" y si no sabes a lo que nos referimos, estos puntos te ayudarán a entenderlo.

Estás cansada todo el tiempo

Ok, este es el punto más importante. Todos somos energía. Nuestro corazón cerebro y sistema digestivo funcionan por impulsos energéticos. Cada fibra y célula de nuestro ser es energía. Cuando no nos sentimos bien, nos sentimos cansados. Cuando nos sentimos vivos, nos sentimos con mucha energía. Esto se extiende a tus relaciones personales. Cuando tu pareja te hace sentir más como si tuvieras un resfriado o migraña, en lugar de estar en la cima del mundo, te está agotando emocionalmente.

Pero solo porque te sientas mal cuando estás con alguien mucho no significa que necesites romper. Simplemente significa que tal vez estás dando demasiado; tal vez ni siquiera sean ellos, incluso puedes estar arrastrando algo de casa o de la oficina.

Pero independientemente de quién sea el responsable, la respuesta es interiorizar para descubrir lo que necesitas. Tu energía es tuya y no se puede dar ni robar a menos que entregues el poder a otra persona.

No puedes esperar a pasar un fin de semana sola

Si tu pareja te cancela los planes del fin de semana y te sientes aliviada porque piensas que por fin tendrás un respiro, es señal de que algo no está bien con tu energía emocional. Cuando gastas más de tu energía que quieres en tu pareja y en sus necesidades, es lógico que pidas un descanso. Aunque todos necesitamos tiempo a solas, esta sensación extrema de ganas de pasar tiempo a solas es una bandera.

Sientes que necesitas recuperarte después de ver a esa persona

Estás con un vampiro emocional si te encuentras físicamente agotada y con la sensación de ahogarte. Las personas emocionalmente sensibles y los empáticos a menudo captan estas señales de inmediato. Si acabas de tener una cita y ahora te sientes completamente exhausta, piensa un poco por qué crees que necesitar ese descanso. Puede valer la pena explorar quién está absorbiendo tu energía". Si las señales apuntan a tu pareja, es hora de hacer un cambio.

