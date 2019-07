3 rutinas de ejercicio para adelgazar la espalda en 30 minutos

View this post on Instagram

Las rutinas en donde trabajamos varios grupos musculares a la vez, hacen que quememos muchas calorias ! Esta se ve sencilla e inocente usando una pelota, pero créeme, que cuando la hagas vas a mover hasta zonas del cuerpo que no sabias que existían! 😂 si eres se mis seguidoras mas osadas puedes hacerlo con mas peso usando una mancuerna. 🏋️‍♀️ ¡Dale con todo y disfruta al máximo de tu vida! ❤️. . 🎯 Zona : CUERPO COMPLETO . ⚡Rutina de bajo impacto . 📌 Vas a necesitar: Una pelota o balon . ⏳Duración: 35 minutos (Avanzado). 👶Principiantes 2 series . 👧Intermedios 3 series . 😤Avanzados 4 series . 😴Descanso 40 segundos máximo entre cada ejercicio .