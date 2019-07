Las personas más felices a veces son las más tristes, aprende a escucharlas

Hay personas que sonríen mucho y que cuando las ves por primera vez, te hacen sentir bien. Personas que son capaces de iluminar tu día con tan sólo oírlas y que con sus ocurrencias, hacen que olvides tus preocupaciones.

Su energía es contagiosa y todo lo convierte en una broma divertida. Sin embargo, a veces las personas más felices son las más tristes y es probable que jamás te des cuenta de ello.

Y es que tienden a confundir a todos a través de sus increíbles fotos en Instagram y de los divertidos videos que comparten en Facebook. Como suelen ser le alma de la fiesta, jamás pensarías que en realidad están sufriendo por dentro y que esa risa esconde un cúmulo de preocupaciones.

Normalicemos las terapias psicológicas ante una depresión o ansiedad La depresión y la ansiedad son tan sólo algunos de los problemas que trata una terapia psicológica y no hay que avergonzarse

Pero ¿cómo puede una persona que siempre se muestra tan feliz, esconder tanta angustia? Es decir, cuando uno se siente triste, es casi imposible contener las lágrimas, el mal humor y la cara de preocupación. Quienes logran disimular escudándose en una sonrisa, son verdaderos todos unos ilusionistas.

Nadie supone que hay cosas que van más allá del exterior. Nos quedamos con lo que vemos a simple vista y no pensamos en lo que puede haber detrás. Pero hay quienes luchan constantemente con demonios internos que no quieren dejar salir. A veces, esto puede reflejarse como un lapsus de tristeza que pasa por desapercibido o que no se toma en serio.

Después de todo, para esa persona es una lucha silenciosa que proviene del miedo a decepcionar a quienes siempre la ven feliz y bromista.

Para muchos, las personas depresivas pasan los días encerrados en una habitación desordenada, dejan de cepillarse el cabello, bañarse, comer y socializar, así que ¿cómo puede ser posible que una persona feliz tenga depresión?

La depresión se ve diferente en todos y solo porque no puedas verla en alguien, no significa que no se vean afectados.

7 cosas que debes recordar, si amas a una persona con ansiedad La ansiedad es agotadora para ambas partes, pero al final del día, si realmente amas a esa persona, sabrás que vale la pena luchar juntos.

La depresión es una lucha devastadora por sobrevivir día a día. Cuando alguien está experimentando depresión, su vida entera se ve hecha pedazos. Las personas que han experimentado momentos de tristeza tienden a pensar que pueden salir solos, pero no es así.

Si alguien se encuentra en un estado de depresión, es más que probable que no busque ayuda por sí mismo.

Es posible que no sepas exactamente por lo que está pasando alguien, pero hazle saber que estás ahí, no sólo cuando rían fuerte sino también cuando estén más callados de lo normal.

Aprende cuándo debes escuchar y cuándo hablar. Puede que no sea la cura definitiva pero esa persona agradecerá saber que prestarás tus oídos para cuando necesite contarte lo que le agobia.

