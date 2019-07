Las señales de advertencia cuando en una pareja no son el uno para el otro

Solemos enamorarnos de una ilusión, de una idea de no estar solas, de tener alguien que nos acompañe en los momento divertidos con el que podamos tener excitantes momentos de intimidad, pero, por ese mismo empeño, no nos damos cuenta que no existe el verdadero amor con nuestra pareja.

Estas son las señales, según varios expertos en el tema, que indican que tu y tu pareja no son el uno para el otro:

1. Te guardas muchas cosas para evitar conflictos

Si dejas pasar muchas cosas solo para evitar discusiones o estás convencida de que las cosas eventualmente cambiarán, eso es una señal de que tu y tu pareja pueden no estar destinados a ser. Para tener una relación verdaderamente saludable, debes estar lo suficientemente cómoda como para expresar tus sentimientos sin importar qué. Las parejas exitosas a largo plazo saben cómo trabajar a través del conflicto de una manera que las acerque más.

2. Sientes que todo lo malo es tu culpa y debes cambiar

Si comienzas a sentir que te estás cambiando para apaciguar a tu pareja, puede ser hora de romper las cosas. Como Maria Sullivan, experta en citas y vicepresidenta de Dating.com, dice: "Necesitas apoyo a medida que creces y no vale la pena cambiar quien eres para prolongar una situación que no fluye naturalmente".

3. No todo es la otra persona, debe haber un equilibrio

"Las relaciones tienen que ver con dar y recibir", señala la psicóloga Erica Rojas. Si siempre está de acuerdo con las solicitudes de tu pareja o hace todo lo posible para hacerlas felices sin obtener nada a cambio, es posible que no sean las adecuadas para ti. Si este es el caso en tu relación, Rojas dice que es hora de tener una conversación seria.

4. No puedes confiar en esa persona

Si no confías completamente en tu pareja, tu relación no va a funcionar. "La confianza es la piedra angular de cualquier relación y a menudo se cultiva con el tiempo", dice Rojas. "Entonces, si un compañero ha demostrado un comportamiento que ha llevado al otro a desarrollar sentimientos de desconfianza, esto debe abordarse directamente dentro de la relación".

5. Tu pareja no respalda tus objetivos

Cuando buscas estar con alguien por mucho tiempo, debes esperar que las cosas eventualmente cambien. Por ejemplo, puedes obtener un nuevo trabajo, puede que tengas que mudarte o puedes decidir que deseas un cambio de carrera. No importa cuán grandes sean tus objetivos, tu pareja siempre debe respaldarte. Si no lo hacen, es probable que no sea la adecuada.

