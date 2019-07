De esta manera tu ortografía puede afectar tu vida sexual

Muchas mujeres se enamoran a primera vista, cuando observan los atributos físicos del chico que les llama la atención: su mirada sensible, su abdomen plano o sus brazos fuertes. Pero hay otras que se desencantan fácilmente cuando ven su mala ortografía.

Y es que de acuerdo al sitio de citas estadounidense Zoosk, la ortografía es uno de los factores que actualmente puede estar afectando tu atractivo y tu vida sexual.

Cómo afecta la ortografía tu vida sexual

El estudio encuestó a más de 9000 solteros de Zoosk, analizando hasta qué punto la mala gramática afectó los niveles de atracción de un individuo en diferentes grupos de edad. Esto es lo que encontró.

La encuesta encontró que casi la mitad de los solteros (48%) considera que la gramática es un factor decisivo en las citas en línea.

De acuerdo a lo reseñado por News.au, los errores de ortografía flagrantes son una desilusión para la mayoría de los solteros (72%). Incluso los errores leves disminuirán las tasas de respuesta en un 12%. Si la ortografía y la gramática no son tu punto fuerte, es mejor que saques ese diccionario.

El uso de puntos al final de las palabras también fue analizado en la investigación. Según esta encuesta, un punto al final de un texto impresiona a los solteros en un 93% diciendo que estarían contentos si recibieran un mensaje de texto con esta puntuación correcta.

Y los primeros mensajes enviados con un signo de exclamación producen una tasa de respuesta 10% mayor.

Las mujeres son especialmente críticas con la ortografía. El 65% de las mujeres dijo que la mala gramática, ya sea en una biografía de citas en línea o después de múltiples encuentros, sería un factor decisivo, en comparación con el 40% de los hombres. Las mujeres también eran un poco más propensas a considerar la pobre gramática como un signo de falta de educación, inteligencia y pereza.

Así que si eres de las que se fija demasiado en la gramática del chico que te gusta, no te preocupes porque no eres la única y no está mal ser de esa forma.

