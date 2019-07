5 señales que indican que tu pareja es una persona tóxica y daña tu salud mental

Cuando nos enamoramos, no solemos ver los aspectos negativos de la otra persona, esto nos puede traer consecuencias en un futuro porque podremos ya tener una relación establecida con un alma tóxica y que afectará tu salud.

Está pendiente de estas señales y evalúa si es necesario terminar tu relación:

1. Te dicen cosas negativas que otras personas dicen sobre ti

Puede ser enmarcado como honesto. Pero a veces esa honestidad puede ser realmente manipuladora, y es una táctica para hacerte sentir mal o hacer que hagas lo que alguien más quiere. La psicóloga Michele Leno dice que tu pareja podría ser tóxica si a menudo te dicen cosas malas que la gente dice sobre ti y luego te acusan de inseguridad cuando cuestionas lo que dice.

2. Sugieren que eres la que necesita buscar ayuda cuando hay un problema en la relación

Esto puede parecer una sugerencia útil o amorosa, pero presta atención a por qué te sugieren que busques ayuda. "Tu pareja dice: 'Estoy preocupado y tal vez deberías hablar con alguien"", dice Leno. "Da un vistazo, esto parece un gesto bien intencionado. Sin embargo, no todas la personas tienen buenas intenciones y algunos pueden sugerirte que busques terapia como una forma de decir: 'Nuestros problemas son tu culpa"".

3. Detienen tu crecimiento profesional y personal

"Si tu pareja está consternada por tus planes de cambiar de carrera o regresar a la escuela, o si presenta obstáculos 'razonables' para desanimarte, puede ser una señal de que no es alguien bueno para ti", dice Leno.

4. Te hacen dudar sobre un asunto cuando sabes que tienes la razón

Tu pareja te hace dudar de tu propio sentido de la realidad, dice la psicóloga Stephanie M. Kriesberg. Y esto generalmente ocurre dentro del contexto de conversaciones simples. Otra táctica es cambiar el tema cuando mencionas algo que quieres discutir sobre tu comportamiento o tu relación.

5. No se responsabilizan por su comportamiento

Te hacen dudar de la realidad de tus sentimientos al hacer que parezca que su comportamiento no cuenta o que no son responsables de ello, dice Kriesberg. Cada vez que mencionas algo que no funciona para ti, parecen eludir tener algo que ver con eso y encontrar la manera de echarte la culpa o a otra persona.

