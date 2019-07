Esta es la razón por la que tomamos malas decisiones

Las malas decisiones forman parte de nuestra vida, muchas veces pensamos que es la mejor opción y resulta que esa decisión termina perjudicándonos.

Pero, todo tiene una explicación, y la razón por la que tomemos malas decisiones se debe al cerebro, pues tiene un mecanismo que hace que vayamos por la peor opción.

Esto debido a un “sesgo cognitivo”, que es el reflejo del pensamiento falsamente lógico, inconsciente y sistemático, y está anclado muy profundo en nuestro cerebro, distorsionando la realidad y analizándola con un razonamiento ilógico.

Te ayudarán a mejorar tu ánimo: estos son los colores de uñas que debes usar si estás triste, enojada o estresada Si te sientes triste, enojada o estresada, estos son los colores que debes usar.

Este concepto nació en 1970, debido a la investigación en psicología de Daniel Kahneman y Amos Tversky, quienes querían entender las decisiones irracionalas tomadas en el sector económico.

Según la psicología existe el “sesgo de observación selectiva”, cuando te fijas más en algunas cosas que antes, por ejemplo, sales embarazada y comienzas a ver más mujeres embarazadas que nunca y te sorprende, pero sucede porque ahora te fijas más en ellas.

Y el “sesgo por falta de atención”, cuando nos centramos en algo específico y dejamos de observar algunos hechos que ocurren en nuestro entorno, dejando pasar muchas decisiones y oportunidades.

Así que ya sabes por qué has tomado malas decisiones y no es porque haya un problema en ti, además no le temas a tomar la opción errada, pues siempre será un gran aprendizaje en tu vida.

Cuál es el significado que tiene un déjà vu Te explicamos si es peligroso.

Te recomendamos en video