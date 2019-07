Cinco alimentos antioxidantes que te ayudarán a mantener una buena salud en invierno

Llega la temporada de invierno y con ella la preocupación por el alto contagio de enfermedades. La menor ventilación, mayor contaminación y bajas temperaturas, alargan la vida de los virus y bacterias en el ambiente, lo que facilita su propagación.

La buena noticia es que para no sufrir con estas preocupaciones, cada persona puede tomar medidas extras en su alimentación. Esto, con el fin de protegerse de los microorganismos cuya meta es encontrar un huésped para enfermarlo.

Dentro de la naturaleza se encuentra todo lo que el cuerpo necesita para blindarse frente a los agentes externos que pueden causar malestares, siendo los antioxidantes los más populares. Estas sustancias ayudan a cuidar el cuerpo de adentro hacia afuera y a reforzar las defensas.

Si bien es importante nutrirse adecuadamente a través de los alimentos, también es bueno conocer cuáles son los frutos ricos en antioxidantes y que se pueden consumir en cápsulas cuando no es temporada de cosecha.

Estos son:

El Acai : es una gran fuente de antioxidantes. Tiene hasta 33 veces más antioxidantes que el vino tinto. También es rico en vitaminas A, B y C, minerales como hierro y calcio. Contiene fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3 y aminoácidos esenciales.

: es una gran fuente de antioxidantes. Tiene hasta 33 veces más antioxidantes que el vino tinto. También es rico en vitaminas A, B y C, minerales como hierro y calcio. Contiene fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3 y aminoácidos esenciales. El Goji : es una baya procedente del Himalaya. Se caracteriza por su alto nivel de antioxidantes, en especial de beta-caroteno. Es rico en vitamina C y B, y posee minerales como hierro, zinc, magnesio, calcio, fósforo, cobre y selenio.

: es una baya procedente del Himalaya. Se caracteriza por su alto nivel de antioxidantes, en especial de beta-caroteno. Es rico en vitamina C y B, y posee minerales como hierro, zinc, magnesio, calcio, fósforo, cobre y selenio. El Maqui : crece al sur de Chile. Es altamente antioxidante, pues contiene grandes cantidades de vitamina C, polifenoles, antocianinas, contiene fibra, proteínas, potasio, hierro, fósforo y calcio.

: crece al sur de Chile. Es altamente antioxidante, pues contiene grandes cantidades de vitamina C, polifenoles, antocianinas, contiene fibra, proteínas, potasio, hierro, fósforo y calcio. Arándanos : son reconocidos por todas sus propiedades antiage debido a su alto índice de antioxidantes, su alto contenido en fibra, vitamina K y manganeso. Además, están formados por un alto contenido en polifenoles y flavonoides. Estos favorecen la prevención de infecciones urinarias impidiendo la adherencia de bacterias sobre las paredes del trato urinario.

: son reconocidos por todas sus propiedades antiage debido a su alto índice de antioxidantes, su alto contenido en fibra, vitamina K y manganeso. Además, están formados por un alto contenido en polifenoles y flavonoides. Estos favorecen la prevención de infecciones urinarias impidiendo la adherencia de bacterias sobre las paredes del trato urinario. Té verde: esta bebida ancestral es rica en antioxidantes, incluso más potentes que la vitamina C. Todo su poder para la salud viene dado por las catequinas, compuestos antioxidantes conocidos como Flavonoides. Ayuda a prevenir diversas enfermedades, mejora el metabolismo y genera un efecto energizante.

Beneficios

"Los antioxidantes actualmente se han vuelto una potente herramienta de prevención para la salud. La forma más sencilla de asegurar que se está consumiendo las cantidades diarias recomendadas es a través de suplementos naturales en cápsulas, ya que entregan todos los beneficios concentrados", explica la químico farmacéutica de Farmacias KNOP, María Elena Rudolphi.

En ese sentido, indica que estos alimentos se pueden encontrar en formato de suplemento como Acai + Vitamina C, Goji + Vitamina C, Maqui + Vitamina C, Arándanos + Vitamina C y Té Verde Matcha + Vitamina C. Se deben consumir 2 cápsulas diarias para completar la cantidad necesaria para que el organismo se mantenga saludable y fuerte frente a las amenazas externas.