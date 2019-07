Se necesita un año para reponer un corazón roto; no es bueno saltar de una relación a otra

Cuando rompes una relación con alguien no solamente te debes enfrentar a la tristeza de perder a esa persona. También pierdes toda tu rutina, y los hábitos que habías creado durante el tiempo que estuvieron juntos.

Debes encontrar nuevas formas de pasar tu tiempo, nuevas personas a quien contarles tus sueños, y demás sensaciones a las que tanto te habías acostumbrado. Por eso no es tan fácil, sin importar quién haya tenido la responsabilidad de la ruptura.

5 formas de liberarte de una relación tóxica antes que acabe contigo No hay una guía exacta, pero sí consejos universales que te ayudarán a salir de ahí

Mínimo debes esperar un año para poder reponer ese corazón roto, para acostumbrarte a la ausencia de tu ex pareja, y sobretodo para acomodarte con la soltería. Porque también le sienta bien a la gente estar solo, conocerse, y ponerse todo el tiempo como prioridad.

La soltería no siempre es tan divertida como no los enseña las películas, se trata más de un viaje de autoconocimiento. Es dedicarte la mayor parte del tiempo a vencer tus fantasmas, y monstruos internos para poder tener futuras relaciones sanas.

No es sano pasar de una relación a otra solo por no saber estar con uno mismo. Normalmente es porque descuidas otras áreas de tu vida cuando estás en pareja, que cuando rompen te sientes totalmente perdido.

Pero es muy importante que dejes fluir todas las etapas de esta pérdida. Porque así debería ser tratado, no es cualquier cosa, ni tampoco hay un botón para apagar el torrente de emociones que vienen acompañadas.

No puedes cubrir tu soledad, o tus problemas estando con otra persona. A veces, eso parece lo más fácil…pero no lo es. Las heridas no se cierran hasta que las enfrentas, por muy difícil que esto parezca.

La revista digital Vice hizo una recopilación de las etapas muy simpática, y al mismo tiempo certera. Aunque no hay una medida para el dolor ni todos necesitan el mismo tiempo…es el periodo de "luto" más común.

Según la tanatología una pérdida tarda en procesarse de seis meses a dos años.

Te recomendamos en video: