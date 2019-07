Las 4 personas con las que un infiel tiende a buscar una aventura

Parece increíble que existan personas que sienten la necesidad de engañar a su pareja sin importar cuánto tiempo tengan juntos. Una de las razones principales es que no hay comunicación en pareja sobre las necesidades de cada uno.

Las razones generalmente tiene menos que ver con la persona con la que tiene una relación que con sus propios problemas de autoestima. Muchos usan el sexo para validarse y no se sienten conectados con sus parejas, por lo que recurren a otras personas que les brinden la atención y la conexión que desean.

Aunque no lo creas, estas son las personas con las que tienen más probabilidades de buscar una aventura.

Un compañero del trabajo

Alrededor del 36 por ciento de los hombres y mujeres han hecho trampa con compañeros de trabajo, según el Journal of Marital and Family Therapy ¡y esos son solo los que lo admiten!. También hay evidencia de que mientras mejores personas estén en sus trabajos, más probabilidades hay de que busquen una aventura. Muchas personas pasan más tiempo con sus compañeros del trabajo que con sus parejas por lo que algunas veces terminan desarrollando vínculos emocionales casi sin darse cuenta.

Los viajes de negocios hacen que sea más fácil y tentador para las personas cruzar esos límites sin levantar la sospecha de la pareja, que supone que están trabajando.

Un vecino

Aunque caiga en el cliché hollywoodense, un vecino supone muchas tentaciones extra maritales. La misma investigación muestra que las personas casadas con frecuencia engañan a sus parejas con sus vecinos, principalmente porque la infidelidad a menudo está motivada por la oportunidad, y los vecinos están ahí, literalmente del otro lado de la puerta. Curiosamente, los datos indican que las mujeres son quienes más engañan a sus parejas con un vecino porque los hombres tienen más miedo de que los atrapen. Sin embargo, la mayoría de los hombres informaron que no sospecharían que sus vecinos tuvieran una aventura con su pareja.

Un extraño en línea

Si bien es más probable que las personas engañen a sus parejas con alguien que ya conocen, las plataformas de redes sociales, las aplicaciones de citas y otros sitios web han hecho que sea mucho más fácil hacer trampa con extraños. Todo lo que necesitan para encontrar alguien con quien tener una aventura es una conexión a Internet. Y para quienes tienen personalidades más impulsivas, los estudios sugieren que Internet puede hacer que hacer trampa sea más que tentador, pero francamente adictivo. Después de todo, Internet es una rica fuente de oportunidades ilimitadas para el sexo con un extraño.

Un ex

Las redes sociales no solo han hecho que sea más fácil para los esposos y las esposas hacer trampa con extraños, sino que Facebook, Twitter e Instagram han hecho que sea mucho más fácil comunicarse con otras personas importantes. Mantenerse en contacto con el ex aumenta la probabilidad de hacer trampa con ellos cuando las cosas no están funcionando en su relación actual.

