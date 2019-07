El dolor de pies que sientes cada día podría ser causado por estas 5 enfermedades que solemos ignorar

¿Cuántas veces has llegado a tu casa casi arrastrando los pies porque no soportas el dolor en ellos? Las molestias en los pies no son nada del otro mundo: de acuerdo al American Podiatric Medical Association de EE UU, al menos un 77% de las personas alguna vez ha experimentado algún dolor en sus pies.

Pero no todos lo que sienten dolor buscan asesoría profesional porque ven estas molestias "normales" y lo cierto es que éste puede ser síntoma de una patología más completa, explicó el portal MedLine Plus.

Dolor de pies: causas

Fascitis plantar

El dolor en el talón es uno de los tipos más comunes de dolor en el pie, explica Hillary Brenner, cirujana podiátrica con sede en Nueva York a Women's Health. "La fascia plantar es un ligamento grueso que se extiende desde el talón hasta la parte delantera del dedo del pie en la parte inferior del pie", detalla. La fascitis plantar ocurre cuando el ligamento se inflama, generalmente debido a la tensión en el talón, que puede ser causada por el uso de zapatos con arcos altos o actividades de alto impacto como correr.

Juanetes

Un juanete es un bulto en la articulación del dedo gordo y mucha gente cree erróneamente que son originados por el uso de los tacones.

"Los zapatos pueden agravar el juanete, pero no lo causan ”, explica a Women's Health la misma doctora. Todos tenemos diferentes tipos de pies que, combinados con la genética, el estrés o ciertas condiciones, pueden causar cierta inestabilidad que desplaza los huesos y conduce al juanete.

Artritis reumatoide

No es una enfermedad que afecta sólo a los pies, se trata de un trastorno crónico que puede afectar varias zonas del cuerpo, o todas.

"Un efecto secundario de la artritis reumatoide es que los huesos comienzan a desviarse, por lo que no están reposando de forma recta, se están empezando a angular", señala Brenner. Entre los síntomas más comunes están sensibilidad e inflamación en los pies o dedos, sensación de rigidez en los mismos y el paciente puede desarrollar hasta nódulos reumatoides, una especie de bola en las articulaciones que suele ser dolorosa.

Tendinitis

De trata de la inflamación de un tendón por un esfuerzo excesivo y se produce por falta de apoyo en el pie y someterlo a jornadas fuertes en superficies duras, como correr sin el calzado adecuado en una zona rocosa por ejemplo. Se siente como un dolor sordo, y viene con una leve hinchazón, casi siempre inmediatamente después de la actividad física.

Otras causas pueden ser las siguientes, señaladas por MedLine Plus:

Dedos en martillo: "Dedos que se curvan hacia abajo en forma de garra".

Arcos caídos: "También llamado pies planos".

Neuroma de Morton: "Un engrosamiento del tejido nervioso entre los dedos del pie".

En cualquier caso lo más importante es acudir al médico, para que él mismo evalúe tu caso y ofrezca un diagnóstico certero.

