Ciertos alimentos encogen y afectan tu cerebro, cuidado con lo que comes

Si eres de los que comen de todo y les importa muy poco su alimentación, ten mucho cuidado. ¿La razón?, existen alimentos que pueden encoger tu cerebro y, a largo plazo, esto podría afectar tu concentración, memoria y hasta ciertas actividades cognitivas y del aprendizaje.

Un reciente estudio, publicado por la BMC Medicine, reveló que una dieta inadecuada, pobre en nutrientes y rica en alimentos poco saludables puede “reducir el cerebro”, específicamente el hipocampo.

Dentro de este grupo de alimentos poco saludables que pueden encoger el cerebro están aquellos con alto contenido de grasa como la comida rápida, las frituras, los refrescos y demás bebidas gaseosas o con altos niveles de azúcar.

A dicha conclusión llegaron tras hacer un estudio con 255 voluntarios de entre 30 y 60 años. A los que se les pidió compartir la dieta que habían seguido en los últimos cuatro años.

Los investigadores descubrieron que aquellos que habían seguido una dieta alta en azúcar, grasas saturadas y sodio, presentaban una evidente reducción de su hipocampo, sin importar su estado de salud en general.

Mientras que las personas que llevaban una dieta más saludable, similar a la dieta mediterránea, con abundancia de frutas, verduras y grasas saludables provenientes de fuentes como el pescado y bajas en carnes rojas, mostraron un volumen cerebral mayor.

También tenían más materia gris y blanca, pero aún había más sorpresas: el hipocampo, el área del cerebro involucrada con el procesamiento de recuerdos, tenía un tamaño mayor en las personas que comían alimentos más saludables.

Este el primer estudio acerca del impacto de los alimentos no saludables en nuestro cerebro. Así que cuida lo que comes y no permitas que los alimentos que colocas en tu plato encojan tu cerebro.

Pero, no todo está perdido. Aquí te presentamos una lista de 5 alimentos que si son vitales para tu cerebro y te ayudarán en la concentración. Conoce a los “alimentos inteligentes”:

1.- Pescado azul

El atún, las sardinas, las anchoas, el salmón o la anguila son algunos de los pescados azules que deberían formar parte de la dieta diaria para mejorar el rendimiento del cerebro por su alto contenido en ácidos graso Omega 3.

2.- Frutos secos

Los frutos secos, especialmente las nueces, almendras y avellanas protegen al cerebro y ayudan a preservar la memoria por su alto contenido en vitamina E, según un estudio publicando en New England Journal of Medicine que resalta que la vitamina E puede mejorar la actividad neuronal.

3.- Sésamo

El sésamo es una excelente fuente de aminoácidos y de triptófano, un precursor de las hormonas melatonina y serotonina que se relacionan con el buen humor y el aprendizaje. De acuerdo a un estudio publicado por el Journal of Agricultural and Food Chemistry de EE UU., las semillas de sésamo representan la mayor fuente de fitoesteroles.

4.- Aceite de oliva

Otro alimento estrella para el cerebro es el aceite de oliva extra virgen. El consumo habitual de este producto mediterráneo mejora la memoria verbal es decir, la capacidad para recordar palabras o situaciones verbalizadas.

5.- Huevos

La yema del huevo contiene colina, un nutriente que pertenece al grupo de las vitaminas B que fortalece la conexión nerviosa de las neuronas. El aumento de la ingesta dietética de colina puede mejorar el rendimiento cognitivo y protegería contra la pérdida de memoria.

