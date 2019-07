¿Por qué los hombres vuelven a buscarte justo cuando los ignoras? Aquí 5 razones que explican su comportamiento

Seguramente has vivido la experiencia de sentirte atraída por algunos hombres que nunca concretan nada contigo… y de repente, de la nada, cuando ya te habías olvidado de su existencia, entonces vuelve a buscarte con mucha insistencia.

Una de las preguntas que siempre ronda en la cabeza de las mujeres es ¿por qué te buscó cuando precisamente pasaste días ignorándolo? Para muchos es un juego de poder, de importancia: “Si me quiere, que le cueste ganarse mi amor” piensan algunas. Y aplican la de ignorar al otro para descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones.

Por qué los hombres te buscan después que los ignoras

Naturaleza humana

Es la naturaleza humana anhelar lo que se te quitó, reseñó el portal Love Panky. ¿Alguna vez has perdido una camisa que no has usado en años? Puede que ni siquiera te hayas dado cuenta de que se fue hace semanas, no es algo que te importara especialmente, pero ahora que no lo tienes, lo quieres de vuelta.

No hay un cierre

El no saber por qué lo ignoras lo está devorando, y él se acerca a ti para descubrirlo. Necesita completar esta historia y en sus términos para cerrar el ciclo.

La atracción del misterio

Esta es la trama de casi todas las comedias románticas. Decir que una mujer y un hombre son amigos y son perfectos el uno para el otro. Por alguna razón, él simplemente no puede ver que esta mujer es ideal para él. En cambio, se siente atraído por la mujer de la que no sabe nada. Cuando un chico ya no sabe lo que estás pensando, se siente atraído por eso. Resolver estos misterios puede resultar atractivo.

Es una competición

Se trata de ganar. Él sentirá que perdió la batalla si lo ignoras. Si interrumpes el contacto con él, él pierde. Si él es un mal perdedor, regresará hasta que pueda resolver su relación contigo, en sus términos.

Es un reto para él

Hacérselo difícil al chico que te gusta puede convertirse en todo un reto para él. Si le dijiste a un chico que te gustaba después de la primera cita, podría estar contento con eso. Pero si deja las cosas abiertas por un tiempo y lo obligas a trabajar más duro para llamar tu atención, sentirá que logró más, haciendo que tu compañía se sienta más gratificante.

