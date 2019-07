5 tips para aliviar la ansiedad por comer, y no desesperarte en el intento

Vivimos con alto niveles de ansiedad, y parece imposible controlarlos. Intentamos usar cualquier estímulo para mitigar esta sensación, pero terminamos haciéndole daño a nuestro cuerpo en el intento.

Entre ellos se encuentra la ansiedad por comer, cuando tenemos grandes atracones buscando un poco de felicidad en cada bocado. Esas veces que tenemos un vacío en el interior y se confunde con un hambre voraz.

Así puedes controlar un poco este tipo de sentimiento que solamente te dañará más.

1.- Toma mucha agua.

Tomar agua tiene muchos beneficios para tu cuerpo y mente. Te dará la sensación de estar satisfecha y no querrás todo el tiempo estar picando comida.

2.- Ten cinco comidas al día.

Muchas veces nos privamos mucho tiempo sin comer, y cuando por fin nos alimentamos ingerimos sin control. Trata de tener tus 3 comidas principales, y tus dos colaciones para no caer en esto.

3.- Intenta hacer ejercicio.

Parece que no todos estamos hechos para el ejercicio, pero solo es encontrar el que nos gusta. Al final, cuando le agarras el gusto tu cuerpo libera endorfinas que controlan tu estado de ánimo.

4.- Identifica por qué tienes ansiedad.

El autoconocimiento es la clave para todo. Entre más identificado sea tu causa de ansiedad, más podrás trabajar en ello.

5.- No te desesperes.

Tampoco te sientas culpable si comes demasiado, o si caíste en estos errores. Es común, y no puedes ponerte como un general exigente que no permite errores. Ámate, entiéndete, y poco a poco irás controlándolo.

Te recomendamos en video: