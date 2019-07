Psicóloga revela las señales que dejan en evidencia la infidelidad de tu pareja

Existen unas señales claras que dejan en evidencia que tu pareja está siendo infiel, aunque trate de ocultarlo, así lo explica la psicóloga Kelly Campbell al portal VIX.

Aquí te decimos cuáles son esas señales:

Te complace más de lo normal

Si notas que tu pareja es más atento de lo normal puede ser una señal temprana de culpa por su traición, así lo alerta la psicóloga.

“Esa es la respuesta protectora de quien está considerando una aventura o una nueva relación. En las parejas consolidadas, es más probable que la carga de consciencia se manifieste y se intente redoblar esfuerzos para hacer sentir bien al afectado: colaborar más en casa o preparar una cena espectacular de la nada”, asegura Campbell.

Ya no te mira a los ojos

Cuando tu parea es infiel una clara señal que lo deja en evidencia según la psicóloga es que ya no te mira a los ojos.

“Este es el primer síntoma de infidelidad. La culpa o el temor a las revelaciones recaen en el principal recurso del lenguaje corporal: la mirada”, explica la experta.

No le interesa lo que haces

La experta alerta que cuando tu pareja es infiel deja de mostrar importancia por lo que haces, ya no quiere acompañarte a ningún lado, no te apoya, y no te extraña.

"Esta es una de las señales principales de infidelidad. Ya no desea reforzar vínculos con su actual pareja. Inconscientemente desean que todo acabe lo más pronto posible y prefieren evitar a la pareja para empezar de cero con su nuevo interés romántico", apunta la experta.

Se comporta diferente

La psicóloga alerta que cuando él es infiel la relación se pone un poco tensa y ahora se siente incómodo cuando está solo contigo, ya no sabe de qué hablar, no se interesa por lo que pasa en tu vida y sus intereses han cambiado radicalmente.

