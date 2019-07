Un novio no es la solución para componer tu vida ni te hará sentir menos sola

Las mentiras de Hollywood

Nos ha enseñado Hollywood que la tristeza, los malestares del corazón, y cualquier problema en la vida se cura cuando consigues a quien amar. Para el entretenimiento romántico es la vacuna que todo ser humano necesita para dejar atrás sus asuntos sin resolver.

Lo peligroso es que funciona muy bien para cualquier historia, pero creemos que esa es la realidad y la fórmula para hacer funcionar nuestras vidas. ¿El resultado? Corazones rotos, relaciones tóxicas, y un vacío que no se puede llenar con besos.

Solo tú puedes salvarte

Para estar de forma sana con cualquier persona se necesita de mucho trabajo en uno mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, jamás podrás mantener relaciones que aporten en tu vida.

Tú debes convertirte en tu propia heroína, asimilar tus demonios internos, y entender que eres la única que se puede salvar. Claro, es increíble encontrar el apoyo de personas que te brinden una mano.

No es una lucha que debes hacer sola, pero no puedes esperar que alguien lo haga por ti. Puedes estar acompañada y sentirte más sola que nunca, y esto sucede cuando no has trabajado en aquellos pedazos rotos que hay en tu corazón.

La compañía de alguien a quien decides entregarle tu corazón no es una vacuna, solo es un bálsamo que postergará tus heridas. ¡Ten cuidado!

Te recomendamos en video: