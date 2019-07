5 reglas para que aprendas a combatir el agotamiento emocional

El agotamiento emocional consiste en sentirse vacío y exhausto, como si no tuvieras energía suficiente para desempeñar las tareas del día a día.

“Casi todos hemos sentido un agotamiento emocional en algún punto. Esta condición psicológica suele deberse al trabajo, pero puede tener efectos negativos tanto en la vida personal como profesional. Si te sobrecargas, no te desempeñarás con eficacia, y no podrás darle lo mejor de ti a ninguna persona de tu vida”, asegura Colleen Campbell, PhD en psicología emocional y CEO de Ignite Your Potential.

Pero si existe un buen motivo para evitar el “agotamiento emocional”. Si bien es una sensación común, te mostramos 5 reglas para identificar y resolver este problema:

1.- Descansa lo suficiente

Si no descansas lo suficiente, definitivamente agotarás tus reservas de energía, lo que hará que te sientas menos enérgico para realizar el mismo nivel de actividad. Un remedio clásico para el agotamiento emocional consiste en dormir de 7 a 9 horas todas las noches. Deja de usar tus aparatos electrónicos (como el teléfono inteligente, la tableta, la televisión, etc.) como mínimo 30 minutos antes de dormir.

2.- Busca un equilibrio en tu vida

El agotamiento emocional es una acumulación de estrés no controlado y una vida desequilibrada. ¿Dedicas el 75% de tu energía al trabajo, mientras descuidas aspectos como tu bienestar físico, los vínculos sociales, la recreación y la espiritualidad?.

Dedica un momento a revisar tu horario o la forma en la que hayas estado invirtiendo tu tiempo y energía. Haz cambios con el objetivo de lograr un mayor equilibrio en tu vida. Determina qué obligaciones podrías reducir para empezar a dedicar más tiempo a las cosas que en verdad quieras hacer.

3.- Haz ejercicio

Si bien los efectos de la falta de ejercicio en tus niveles de energía no se notarán con la misma rapidez que la falta de sueño, aun así, estos harán que te sientas aletargado y débil. La falta de ejercicio perjudicará tu capacidad de desempeñarte eficazmente. Esto hará que tengas más dificultad para lidiar con tus responsabilidades. Así que toma ya una larga caminata, trota o maneja bicicleta.

Si te ejercitas con frecuencia, esto también será de utilidad para dormir mejor y descansar con más facilidad, lo que disminuirá la probabilidad de que sufras de agotamiento emocional.

4.- Presta atención a tus rituales diarios

Los rituales permiten que las personas experimenten un sentido de control y tranquilidad. Además, esto en realidad puede hacer que disfrutes más el momento. Debes realizar un ritual matutino para darle un toque positivo a tu día. Despierta a la misma hora, toma una ducha o haz algunos estiramientos, saborea tu desayuno e infórmate de las noticias.

Podrás cubrir tus necesidades practicando yoga, meditando e incluso cocinando una buena comida. No importa de qué ritual se trata, siempre y cuando sea algo que te relaje y te tranquilice.

5.- Comunícate con otros

Si te comunicas con otros, esta puede ser una manera grandiosa de evitar sentirte sobrecargado, y esto aplica a las personas en el trabajo o fuera de él. Si te diviertes con amigos o conocidos, esta será una manera grandiosa de sentirse renovado y optimista con el mundo, y básicamente ese es el punto. Ten en cuenta que si eres introvertido, podrías necesitar más tiempo a solas. Quizás también necesites más tiempo a solas si tienes demasiadas obligaciones sociales o una familia grande.

Estos son los síntomas del agotamiento emocional:

– Sensación de cansancio o agotamiento

– Problemas para dormir

– Falta de concentración

– Malestar gastrointestinal, mareos, dolores de cabeza y desmayos

– Pérdida del apetito. Al igual que sentir ansiedad, furia o depresión

