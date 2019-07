No todo está perdido, cuatro ventajas de regresar con tu ex y no fallar en el intento

Dicen que las segundas oportunidades no las merece nadie. Que la fruta prohibida no se puede morder dos veces. Pero, en las relaciones de pareja regresar con un ex o viejo amor a veces no es tan malo como lo pintan, puede tener sus ventajas y más aún si la persona ha cambiado y aprendió de sus errores.

Sí estás pensando muy seriamente en volver con tu ex pareja, te presentamos algunas ventajas que podrías considerar para que tomes la mejor decisión y evalúes los pro y contras; claro, la última palabra la tienes tú y nadie más:

Ya no pierdes un valioso tiempo conociéndolo

El refrán dice que “más vale malo por conocido, que bueno por conocer”. Al volver con tu ex ya no pasarás por la fase en la cual conocían gustos, hábitos, etc. Ya debes saber cuáles son su preferencias y puedes invertir ese tiempo en otras actividades que los acerquen más y que fortalezcan la relación.

Ya sabes cómo es en el sexo

Para muchas mujeres acostarte y tener intimidad con alguien por primera vez es un momento incómodo y hasta da algo de temor por la proximidad de un cuerpo nuevo. Al regresar con tu ex, y sin antes tuvieron sexo, ya esta etapa está más que superada. Así que ya tienes un pendiente menos, ya se conocen en el terreno íntimo y eso es un gran paso. En la nueva relación pueden explorar nuevas posiciones, nuevos encuentros, más exploración de otras sensaciones que los hagan vivir con más intimidad.

Aprenderás de los errores

Te podemos asegurar que la mala experiencia de la separación los hizo madurara los dos como pareja. En esta nueva etapa ya sabrán cómo actuar ante ciertas situaciones y sobre todo los errores. La experiencia hace el maestro y cada discusión o pelea del pasado te habrá dejado una valiosa lección de aprendizaje y seguro que esos errores no los volverán a cometer.

Valorarás más la relación

Si la separación resultó algo muy duro, ahora que se están dando una segunda oportunidad valorarán todo el tiempo que pasen juntos, ya que tratarán de compensar el perdido. Es seguro que trabajarán por la relación y porque está sea estable y duradera.

