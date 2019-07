Copa menstrual, seguridad y eficacia para higiene íntima

Quizá has escuchado hablar de la Copa Menstrual, se trata de un recipiente en forma de copa que recoge el flujo menstrual en lugar de absorberlo como hacen los tampones o las toallas sanitarias por lo que no deja restos de fibra y, por tanto, no produce alteraciones en el entorno vaginal natural y puede durar hasta 10 años.

Ahora bien, si te preocupa su eficacia y tu salud, tranquila, la ciencia comprobó que las copas menstruales son una opción segura, eficaz y económica.

Están elaboradas en silicona o en latex, son reutilizables (más económicas a largo plazo) y presentan un bajo riesgo de infecciones.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista médica The Lancet Public Health, un 70% de mujeres que probaron copas menstruales aseguran que prefieren seguir usándolas. El resultado fue producto de una recopilación de 43 trabajos sobre los casos de 3.300 mujeres.

Cómo usar la copa menstrual

Lava tus manos, dobla la copa e insértala por completo en la vagina. Adentro regresará a su forma original y hará efecto de vacío ya que la copa tiene un efecto ventosa en la pared vaginal.

Luego de 12 horas, presiona la base para romper el vacío y extraer.

Lava con agua limpia y si no ha terminado tu período colócala nuevamente.

Antes y después de cada período esteriliza la copa en agua hirviendo durante 5 minutos.

La ciencia confirma que ser mamá a los 30 años es lo mejor en la vida Las madres a esa edad tienen mayor capacidad de resolver problemas

Te recomendamos en video: