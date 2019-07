Dos hierbas ‘mágicas’ que te ayudarán a borrar la celulitis de tus muslos y glúteos

Seguramente habrás acudido a varias sesiones de masaje en un spa para eliminar la celulitis o te habrás untado varias cremas que prometían borrar la horrorosa piel de naranja de tus muslos. Pero lo que tienes que tomar en cuenta es que la alimentación es primordial para mantener alejada la celulitis o, por lo menos, disminuir su presencia en nuestra piel más sensible.

5 formas de acelerar tu metabolismo de forma natural y adoptando estos hábitos Toma en cuenta estos consejos y llega a tu peso ideal.

“Dado que la genética juega un papel importante en la celulitis, realmente no hay cura. Sin embargo, perder peso y reducir las grasas no saludables, el azúcar y la sal pueden hacer que la apariencia de la celulitis sea menos aparente”, explicó la nutricionista Kristen Carlucci Haase al portal Eat This.

Hierbas que ayudan a disminuir celulitis

Cilantro

Las hierbas frescas como el cilantro promueven la desintoxicación al ayudar a eliminar los metales pesados del cuerpo que tienden a esconderse en las células grasas. Estos metales pesados pueden interrumpir la función normal del tejido y, como resultado, evitar que tu cuerpo se cure y funcione correctamente. Al reducir las toxinas generales en tu cuerpo, podrá eliminarse el exceso de grasa almacenada, lo que puede ayudar a disminuir la apariencia de la celulitis. Puedes agregar más cilantro a tus sopas, guisos y ensaladas.

Perejil

Esta hierba es muy potente y usada en una gran variedad de platillos. Además de ayudar a eliminar toxinas del cuerpo, también actúa como un diurético, ayudando a limpiar los riñones, evitando la hinchazón y la retención de líquidos. Sin mencionar que el perejil es también una fuente rica de vitaminas A, C y E, nutrientes importantes para una piel saludable, ayudando a suavizar la apariencia de la celulitis.

Use el perejil de la misma forma que el cilantro agregando pequeñas cantidades a las sopas, ensaladas y sándwiches para intensificar el sabor y los beneficios para la salud. Incluso puedes agregar algunas hojas en un batido para perder peso.

Te recomendamos en video: