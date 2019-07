Estudio revela que dejar de beber alcohol beneficia la salud mental de las mujeres

Un nuevo estudio de la Universidad de Hong Kong, dice que dejar de beber alcohol por completo puede tener grandes efectos en nuestro bienestar mental, y este efecto es más profundo en las mujeres.

El estudio es una sorpresa, ya que durante años se ha pensado que un vaso de vino con la cena es bueno, y bueno para el corazón, y que beber de forma moderada está bien, siempre y cuando no exagere.

Adelgaza con agua de alcachofa Es una hortaliza diurética.

Así es cómo los investigadores llegaron a su conclusión

Los datos analizados de 10,386 participantes, en su mayoría adultos de mediana edad de un estudio anterior en Hong Kong que no eran bebedores o bebedores moderados entre 2009-2013, se centraron en los participantes que no bebían o bebían moderadamente. De la muestra, el 64% de los hombres no bebían, y el 88% de las mujeres se abstuvieron completamente.

Examinaron el vínculo entre los patrones de consumo de alcohol y el bienestar mental en dos fases, luego compararon esos datos con los participantes en la Encuesta Epidemiológica Nacional de Estados Unidos sobre el Alcohol y las Condiciones Relacionadas, un grupo separado de 31,079 personas.

Aprende a aclarar la piel quemada por el sol con estos sencillos remedios ¿Tu piel está quemada por el sol y quieres aclararla? Existen algunos remedios naturales que te ayudarán a conseguirlo.

Descubrimientos importantes

Los investigadores vieron que las personas que nunca habían bebido alcohol tenían la mejor línea de base de bienestar mental. También observaron que las personas que habían dejado el alcohol, especialmente las mujeres, experimentaron la mejoría más alta en salud mental, tanto para los grupos de Hong Kong como de los EE. UU. (Las personas en el grupo que bebieron moderadamente no vieron ningún aumento en el bienestar físico o mental).

Te recomendamos en video