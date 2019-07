Así puedes tratar la ansiedad cuando vienes de una familia tóxica

Todas las familias son imperfectas, no existe una que no tenga sus problemas. Esto es porque nosotros mismos tenemos muchos defectos, y la convivencia siempre va a generar choques.

Sin embargo, hay familias que van mucho más allá de lo imperfecto y se convierten en energía tóxica para todos la que conforman. Esto es muy peligroso para los hijos que deben sembrar los cimientos de su personalidad, y su vida en general con muy malas prácticas de por medio.

Crecer en un entorno así va más allá de cargar contigo un pasado triste en todo momento. Se refleja en tus relaciones personales, en tu forma de desconfiar con otros o la ansiedad mal manejada.

¿Cómo tratar la ansiedad?

La ansiedad se debe tratar como un problema, y no como algo pasajero que se va con algunas palabras de aliento. Porque cuando la padeces está contigo todo el tiempo, se vuelve una segunda piel que limita tu estado de humor.

No puedes desarrollarte con normalidad, ya que siempre está presente como una nube distorsionando tu realidad. Pero tranquila, esto no tiene por qué frenar tu vida ni se debe quedar contigo todo el tiempo.

El pasado define aspectos de ti, pero jamás lo hará con tu futuro. Por eso hay un momento que puedes y debes tomar las riendas de cómo quieres que sea tu vida.

¿La solución?

Lamentablemente no hay una vacuna o una pastilla que te haga resolver tu inconsciente. Son monstruos que no has resuelto los que te hacen sentir de esa manera. ¿La solución? Enfrentar tu pasado, y todos esos miedos que has enterrado.

La mejor y única forma de vencerlos completamente es yendo a terapia psicológica. Tenemos muy penada a quienes van; aquellos que se sienten mal, tienen muchos problemas o son débiles.

Sin embargo, todos necesitamos ir para conocernos mejor y no caer en estas dinámicas. Porque todos estamos expuestos y somos vulnerables.

