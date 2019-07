Aprende a soltar tus miedos y arrepentimientos y tendrás una vida más feliz

Todos hemos estado en ese punto en el que nos paralizamos de miedo y creemos que no somos lo suficiente para continuar. Todos nos hemos arrepentido de no hacer eso que tanto queríamos y al final no hicimos por miedo. Todos hemos preguntado "¿qué hubiera pasado sí…? Pero no todos hemos tenido el valor de soltar y comenzar de nuevo. Es momento de aprender a hacerlo e iniciar un nuevo capítulo en la vida.

El miedo no exclusivo de los niños, los adultos pasamos por este proceso muchas veces a lo largo de nuestras vidas: cuando pensamos en cambiar de trabajo, cuando queremos iniciar un nuevo proyecto, dejar una relación, decirle a alguien nuevo que nos gusta… Hay un sin fin de cosas que nos dan miedo, que nos paralizan y que nos hacen sentir fuera de control. Y sí, es peor cuando viene cargado de arrepentimiento.

La vida tiene que ver con enfrentar esos temores básicos. Los miedos de sentir dolor, de cometer un error, y de emprender algo en lo que se demostrará que somos incompetentes. A veces terminamos el día pensando una y otra vez sobre aquello que nos hubiera gustado y no hicimos. Gastamos energía dandole espacio a cosas que no deberían estar en nuestra cabeza y al final no sirve de nada.

Pero así como aprendimos cuando éramos niños a levantarnos de la bicicleta cuando nos caímos y raspamos la rodilla, o cuando tuvimos que presentarnos frente al saló y hacer nuevos amigos en el colegio, es que debemos enfrentar la vida ahora.

Todos lo sentimos y todos lo experimentamos, y todos deseamos que no existiera sin embargo es necesario para tomar vuelo y re-direccionarnos hacia una vida más feliz.

¿Tienes miedo al amor? Es momento de enfrentar un nuevo desafío. Abrazar lo que no es familiar y estar abierta a nuevas relaciones. Dejar de ver las citas como una pesadilla, comenzar una conversación frente a frente con esa persona que te parece interesante y atractiva.

¿Tienes miedo al trabajo? Pregunta por esa promoción, hazte escuchar y atrévete a demostrar de lo que eres capaz. Presenta ese curriculum, arriésgate a cambiarte. Muévete a ese nuevo estado. Múdate a ese país diferente. Si no está contenta con el lugar en el que te encuentras, depende de ti hacer ese cambio.

Nunca es demasiado tarde. Cada día es un nuevo día, una nueva oportunidad para cambiar todo lo que deseas cambiar. Cada momento es una oportunidad para tomar el camino hacia donde estarías más feliz. El tiempo es tuyo para brillar, úsalo.

Suelta la toxicidad que te rodea. Deja de creer que necesitas tener una larga lista de amigos para estar completa. No necesitas drama o vibraciones negativas. Busca a quienes poseen energía positivay no tengas miedo de alejarte de quienes no aportan nada a esa vida feliz que deseas.

Suelta las cosas que te lastiman, las cosas que te rompen. Corta todas las cosas que te impiden crecer y planta nuevos buenos hábitos en tu jardín interior. Poco a poco irás floreciendo de nuevo.

Cuando piensas en la felicidad, piensa si esa es la verdadera felicidad que estás buscando. Porque a veces, nos atrapamos con la idea de felicidad que la sociedad espera. Recuerda que después de la tempestad viene la calma. Los miedos pueden ser difíciles de enfrentar pero también pueden inspirarte e impulsarte hacia los cambios más grandes y hermosos.

