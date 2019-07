“Baby, cariño, cielo”: Qué significa usar apodos en la relación con tu pareja según expertos

En la pareja es completamente habitual el uso de sobrenombres o apodos de cariño, como una forma de demostrar el amor que se tienen e intensificar la complicidad entre ambos. Muchas veces podemos escuchar en la calle como entre parejas se llaman “baby”, “corazoncito”, “cariño” entre otras frases.

Pero, ¿qué significa el uso de estos apodos en una relación? Según los expertos, no son muy importantes para hacer que una relación perdure, pero pueden hacerla más divertido. Entonces, ya sea que seas una pareja de "bebés" o que prefieras algo más picante, como "papi" o "sexy”, los expertos afirman que este es un hábito más normal del que pensamos.

Los apodos en la pareja y su importancia

En primer lugar, debes saber que aunque los apodos son totalmente normales, no son para todos. “Es normal para muchas parejas, pero algunas personas simplemente no están de acuerdo en usarlos y está bien”, explica la coach de vida Nina Rubin a Elite Daily.

“Si se usan o no se usan, no significa que tu relación sea mejor o peor que la de tus amigas”, añade, enfatizando que esta práctica realmente solo se reduce a las preferencias personales y lo cómoda que te sientas con tu pareja.

“Los apodos pueden ser una excelente manera para que las parejas se acerquen, ya que generalmente se usan en secreto, ya que la mayoría de las demás personas no se darán cuenta de la referencia del nombre o la frase”, dijo la psicóloga Denise Limongello a Elite Daily.

“El secreto de los apodos es lo que les da a las parejas la emoción de tener algo que es exclusivamente suyo, que puede generar intimidad y cercanía” agrega. Básicamente, un nombre o frase basada en una experiencia compartida o una broma interna puede acercarte a tu pareja, porque es algo que solo ustedes dos entienden.

Pero según Rubin, no usar estas frases no significa que tu pareja esté peor. “Usarlos significa que has encontrado nombres que son lindos el uno para el otro y no significa nada más”, explica.

