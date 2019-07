Nueve increíbles beneficios de tomar agua tibia con limón en ayunas

Mantenerse hidratado es una regla universal para evitar el que el cuerpo humano sufra una descompensación y, por ente, un posible desmayo. Uno de los tratamientos más efectivos y económicos que pueden ayudarnos a evitar este problema es beber agua tibia con limón y en ayunas.

Todos los nutricionistas siempre recomiendan a sus pacientes, en especial, con los que realizan dietas para perder peso, beber agua constantemente. No obstante, aunque es un consejo al alcance de todo el mundo, la mayoría de personas no suelen hacerlo y no lo tienen dentro de sus hábitos del día a día.

Beber agua es tan importante como comer sanamente. Y es que la falta de agua en nuestro cuerpo produce innumerables males como cálculos renales, retención de líquidos, problemas de piel, entre otros.

¿Cómo se debe tomar el agua tibia con limón?

– Si no estás acostumbrada con el hábito de beber agua tibia con limón en ayunas, te ofrecemos algunas recomendaciones.

– Esta bebida la podemos endulzarla con un poco de Estevia, xilitol, azúcar de coco o miel de abeja.

– Puedes comenzar con un vaso (200 ml) y aumentar de manera progresiva hasta dos vasos.

– Es preferible tomar pequeños sorbos en un plazo de media hora. Luego, esperar por lo menos media hora más antes de desayunar para que cumpla su objetivo.

– A lo largo del día podemos seguir tomando el agua con limón, o solo agua. Lo importante es llegar a beber dos litros diarios y siempre fuera de las comidas.

Algunos beneficios de tomar agua tibia con limón:

– Esta bebida cítrica es un gran antibiótico natural que fortalece nuestras defensas ante cualquier tipo de infección.

– Entre sus componentes destacan la vitamina C, el ácido cítrico y algunos minerales como el magnesio y el calcio. También contiene antioxidantes (bioflavonoides) y fibra (pectina).

– Regula el pH del organismo. Además, activa el metabolismo y facilita la pérdida de peso.

– Combate la hinchazón y la retención de líquidos. Igualmente, facilita la eliminación de toxinas del organismo y la función depurativa del hígado.

– Promueve una buena función de los riñones y previene los cálculos renales y las infecciones urinarias.

– Fortalece el sistema inmune, en especial ante las infecciones que afectan al aparato respiratorio.

– Otro de sus beneficios es que mejora la circulación y la fluidez de la sangre y previene las enfermedades cardiovasculares.

– Previene la anemia, ya que la vitamina C presente en el limón mejora la asimilación del hierro.

– Por último, retrasa los signos del envejecimiento tanto a nivel interno como externo.

