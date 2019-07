3 lugares a donde debes viajar si estás atravesando por una ruptura amorosa

Viajar no se reduce al destino o la forma en la que llegas, sino el alivio que te da hacerlo. Está comprobado científicamente que el corazón agradece esas escapadas que te hacen sentir que vuelves a respirar después de todo esa angustia que te dejó quien amabas y se fue. Porque viajar es la clave para sanar tus males y no sólo aquellos que tienen que ver con la mente y el cuerpo, sino con el alma.

Viajar te recuerda lo buena que es la vida, significa perderte en el mundo y ser feliz con lo que tiene por ofrecer. Además, te permite recuperar esa confianza en ti misma, para darte el valor que mereces. Es una oportunidad para ponerte de pie y crecer.

Si estás atravesando por un momento difícil, aquí te dejamos 4 lugares a los que debes viajar para olvidarte de todo y ser feliz.

La playa

Lugar: cualquier playa del Caribe

Aire limpio, cielos azules y el suave oleaje son la fórmula perfecta para curar el mal e amores. Solo imagínate sentada en una playa con una brisa ligera en tu cabello y una piña colada en tu mano. ¡Hay muchas opciones!. El Caribe es a menudo clasificado entre los mejores lugares de vacaciones en el mundo, así que comienza a investigar y arma tus maletas.

El bosque

Lugar: Algún parque nacional o estatal

Si la playa no es lo tuyo y te gustaría ser más "uno con la naturaleza", entonces tal vez un viaje al bosque te funcione. Ve con tu grupo de amigos y armen una excursión para pasar un día de campo o incluso acampar a la luz de la luna. El efecto calmante que los árboles puede sanar tu corazón. Estarás tan concentrado en todo lo nuevo que te rodea, no le darás a tu ex un segundo pensamiento.

Otro país.

Mejor destino: Europa

Si tu ruptura fue tan mala que ni siquiera quieres estar en el mismo país que esa persona, amplía tus horizontes y fúgate a Europa. Puedes armar un Eurotrip on alguna amiga o sola, ¡es un destino muy seguro! Ciertamente hay mucho para elegir. No dejes de visitar Alemania, Italia o aventurarte hasta las Islas Griegas. Europa es la oportunidad perfecta para que una persona soltera se divierta y socialice. Sin mencionar toda la rica historia que tiene para ofrecer. Pero si viajar tan lejos no es práctico para ti no dudes en visitar cualquier otro estado cerca de donde vives. ¡Seguro hay muchas zonas interesantes que conocer a las que nunca has ido!

