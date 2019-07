Jennifer Aniston demuestra que las relaciones no se terminan por 'la otra'

Muchas veces, cuando nos enfrentamos a una ruptura por la aparición de un tercero, podemos llegar a pensar que la responsabilidad recae en esa persona que 'se metió' en nuestra relación, pero la realidad es que falla quien tiene el compromiso con nosotros.

Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt, cuando su divorcio se dio, las especulaciones comenzaron a surgir sobre la infidelidad del actor de Hollywood con Angelina Jolie. A más de diez años de ese capítulo en su vida, la actriz de Friends abrió su corazón y reveló una de las razones por las que el matrimonio terminó.

"Es simplemente complicado, las relaciones son complicadas. Ustedes son dos personas que evolucionan continuamente, y habrá momentos en que esos cambios entren en conflicto… Hay todos estos niveles de crecimiento, y cuando dejan de crecer juntos, es cuando ocurren los problemas ", compartió la actriz.

Jennifer Aniston un ejemplo

La sociedad nos ha marcado a lo largo del tiempo que la culpa es de esa persona que se metió con nuestra pareja, pero la responsabilidad la tiene quien no se mantiene leal a la relación y a los sentimientos.

¿Recuerdas la escena de la película Sex and the City en la que Miranda descubre que su esposo le fue infiel? De inmediato explota, lo culpa por haber metido a una persona entre ellos, pero es hasta que está de viaje con sus amigas que reflexiona de todas las cosas que dejó de hacer, del desgaste de la relación, del tiempo que dejó de dedicarle a su relación por el trabajo y de la pérdida de interés que demostró en la relación.

Las infidelidades no tienen justificación, una de las partes está faltando a un acuerdo, ya sea escrito en un acta de matrimonio o verbal, cuando confías en tu pareja, el punto es reflexionar sobre la manera en la que llevamos nuestras relaciones.

El amor requiere cuidados

En la época moderna, en la que todo parece desechable, se nos olvida que las personas no lo somos, que el amor, cuando quieres que funcione, debes cuidarlo, merece que pongas atención a tus deseos y a los de la otra persona. Sobretodo a los tuyos, cuando sientes que la relación está desgastada, cuando el otro ya no vibra en el mismo canal, es mejor poner un alto y pensar acerca de lo que estamos dispuestos a hacer, o no, para que la relación funcione.

