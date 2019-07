Las 7 señales que indican cuando es hora de terminar una relación

Expertos en relación de pareja comentaron sobre las siete señales que se presentan cuando es momento de terminarla:

1. Tienes la esperanza de que las cosas finalmente cambien

No es malo pensar positivamente y ser optimista sobre el futuro. Pero esperar que las cosas cambien, especialmente si no ve ningún progreso, no es una buena razón para quedarse. "La creencia de que la persona con la que estás cambiará puede mantener a las personas estancadas durante mucho tiempo", dice Bonnie Henderson, psicóloga.

2. Te preocupa lo que la gente pueda pensar

Si has pasado mucho tiempo justificando las acciones de tu pareja con amigos y familiares en un esfuerzo por hacer que se vean bien, tu orgullo puede impedirle terminar con las cosas.

3. Crees que tu pareja es tu alma gemela y no hay nadie más para ti

"El amor realmente puede hacernos ciegos", dice Robyn Koenig, consejera matrimonial. "A veces es más fácil usar las gafas de color rosa e ignorar las señales si algo ya no funciona con la persona que crees que es 'El Único"". Es fácil creer que no hay nadie más para ti. Pero la verdad es que las personas pueden tener múltiples almas gemelas y muchas veces, las personas ni siquiera terminan con sus almas gemelas.

4. No te rindes con facilidad

La gente odia rendirse. Nadie quiere ser visto como un "fracaso", especialmente cuando se trata de amor y relación. Según Amy Waterman, experta en relaciones, "a muchos se les enseña que el éxito de una relación depende de ellos: es su trabajo mantener todo unido. ¿Y si fracasan? entonces han fallado ".

5. Piensas que estar en una relación es mejor que estar sola

No hay nada de malo en preferir estar en una relación en lugar de estar soltero. Pero si tienes que obligarte a estar agradecida de estar en una, no es una buena señal. Según Waterman, esta actitud significa que es más probable que no hagas caso a los signos de advertencia.

6. Ya han superado tanto juntos

Muchas personas optan por permanecer juntas debido a la historia. Por ejemplo, si ya han pasado por muchas cosas juntas, la ruptura puede hacerte sentir como todo ese tiempo que se desperdició una energía.

7. Tienes miedo de no poder ser feliz por tu cuenta

El miedo puede impedir que las personas tengan las cosas que realmente quieren en sus vidas. Si tiene miedo de no lograrlo por tu cuenta, especialmente debido a razones financieras, no es una buena razón para quedarse.

