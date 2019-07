Nuevo estudio revela la única y sorprendente clave para ser feliz en pareja

Cuando estamos en pareja, siempre tratamos de hacer todo lo posible para ser felices. Muchas veces fallamos y podemos llegar a estados de frustración que le pueden hacer daño a la relación.

Pero un reciente estudio podría salvar la felicidad en la pareja ya que asegura que hay un único factor del cual depende el éxito y duración de una relación amorosa.

Podríamos pensar que lo más importante de todo entre dos que se aman es la compatibilidad, la atracción sexual o los valores de ambos. Pero al parecer, lo único que se necesita es… la bondad.

Qué se necesita para ser feliz con tu pareja

Bill Chopik, profesor asociado de psicología y director del Laboratorio de Relaciones Cercanas en la Universidad Estatal de Michigan, explicó en el Journal of Research in Personality cómo analizó datos de 2,500 parejas casadas a largo plazo para descubrir la clave de la felicidad, reseñó el portal Inc.

El investigador llegó a la conclusión de que las parejas que reportaron niveles más altos de amabilidad y niveles más bajos de inestabilidad emocional también reportaron estar más felices con sus relaciones.

Sorprendentemente para Chopik su equipo, otras preguntas acerca de si las parejas tenían intereses comunes o personalidades no tenían mucho efecto en la felicidad en absoluto.

“La gente invierte mucho para encontrar a alguien que sea compatible, pero nuestra investigación dice que puede que no sea el 'fin de todo, todo'”, explicó Chopik . “En cambio, la gente puede querer preguntar: '¿Eres una buena persona?' '¿Tienes mucha ansiedad?' Esas cosas importan mucho más”.

Te recomendamos en video: