Ansiedad nocturna, cuando la mente no puede tranquilizarse ni un momento

No eres la única

La ansiedad es muy común, y no tienes por qué avergonzarte de padecerla. De hecho es uno de trastornos psicológicos más comunes en la población general. Ha habido un aumento considerable en los últimos años.

La OMS anunció que un 4,4% de la población mundial padece depresión hace dos años, este porcentaje está avanzando con demasiada rapidez.

¿Qué es la ansiedad nocturna?

Seguramente te ha pasado no poder conciliar el sueño por estar dándole vueltas a cierta idea o sentimiento. Sientes como la ansiedad invade todo tu cuerpo, seguida de una fuerte opresión en el pecho.

Es normal de vez en cuando caer en este tipo de situaciones, pero, qué pasa cuando es tan seguido que ya está afectando tu día a día. Eso es lo que provoca la ansiedad nocturna.

Te hace entrar a un círculo vicioso de pensamientos negativos que te impiden dormir. ¿Lo peor? Tienes sueño, tu cuerpo resiente el cansancio del día, y aún así no puedes conseguir relajarte.

A esto le llaman rumiar, es una clara analogía de cómo tu mente no puede dejar ir un pensamiento, lo mastica y lo mastica impidiéndote concentrar, dormir, o seguir con normalidad tu vida.

Evidentemente es un reflejo de tu día, de situaciones que no has lidiado, y puede afectar no solo la calidad de tu sueño.

¿Qué hacer para evitarla?

Poner en orden tu vida parece muy fácil, pero no es así. Trata de apoyarte con amigos cercanos, familiares, no dejar sentimientos/situaciones inconclusas. Pero sobretodo, entender que la salud mental debe ser primordial.

Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es acudir al psicólogo para que de forma profesional pueda orientarte. Todos necesitamos ese espacio para conocernos mejor, una guía que nos ayude.

