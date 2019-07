5 señales que atraes a los hombres que no buscan algo serio

Atraes a los patanes

Todos hemos estado enamorados de una persona que no nos da el lugar que merecemos. Casi nunca es por maldad, solamente es el egoísmo el que marca dichas acciones.

Podemos saber que no nos conviene, que merecemos más, que ahí no vamos a encontrar un futuro feliz y aun así…nos obsesionamos. No siempre tiene que ver con una baja autoestima, en ocasiones se convierte una adicción, un reto, un miedo a no encontrar jamás alguien que nos haga sentir lo que esa persona provoca en nosotros.

1.- Te ha pasado muchas veces.

Ya te ha pasado más de una vez que crees que todo va bien, y de la nada te das cuenta que con esa persona no vas a llegar a ningún lado. Parece ser una constante en tu vida, y te preguntas qué estás haciendo.

2.- Te pones muy nerviosa.

Tal vez estás muy ansiosa por encontrar algo que te perciben desesperada. Pero tranquila, es muy común tanto en hombres como en mujeres. A veces creemos que la única forma de encontrar la felicidad es a lado de una persona.

Todos los estímulos que recibimos son sobre romance, y evidentemente queremos algo similar. Sin embargo, eso es mito, y no necesitamos esa clase de presión en nuestra vida.

3.- Te atraen los patanes.

¿Te gusta el chico malo? También es algo normal, nos han enseñado que nosotros podemos cambiar al rebelde de la historia. Lamentablemente esos son casos atípicos, y no la regla.

Debemos revaluar el concepto dañino de romance que nos han vendido.

4.- Debes comenzar a amarte.

Mientras te ames con locura, y sepas lo mucho que vales la persona adecuada llegará a tu vida. Mejor concéntrate en mejorar tu amor propio, y todo comenzará a acomodarse.

Tal vez te des cuenta que no estás hecha tu tampoco para tener pareja, o tal vez por fin admitas a tu vida a las personas que en verdad te valorarán.

5.- No tienes por qué cambiar.

Tampoco busques culpables, y menos cargues con toda la responsabilidad en tu espalda. Si te van a amar, que lo hagan por ser tu misma.

Te recomendamos en video: