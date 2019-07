5 problemas que enfrentan las parejas en su primer año de matrimonio

Durante el primer año de matrimonio, las parejas viven un proceso de adaptación. Comienzan una nueva etapa en sus vidas y les toca incluso conocerse aun más.

Según varios expertos, estos son los cinco problemas más comunes que enfrenta una pareja en su primer año de matrimonio:

1. Dejan de ser románticos

Piensa en los primeros días en que empezaste a salir. Lo más probable es que se hayan dedicado tiempo, hayan planeado citas especiales. Pero una vez que la relación está "asegurada" por tiempo o matrimonio, la psicóloga Lindsay Jernigan dice que las parejas a menudo dejan de poner la misma cantidad de esfuerzo. La clave para solucionarlo es seguir siendo romántico siempre, noche de citas.

2. Olvidan el contacto constante con su pareja, no avisan de algún imprevisto

No es fácil empezar a pensar en términos de "nosotros" cuando solo hemos sido "yo" o "yo" durante la mayor parte de tu vida. Kac Young, consejero de relaciones, dice que muchas personas se olvidan de consultar con su nuevo cónyuge cuando quieren hacer planes con amigos para el fin de semana, o si están atascados en el trabajo y no llegan a casa a tiempo para cena.

3. Hacen suposiciones sobre los deberes del hogar

"Los recién casados ​​pueden suponer que ambos adoptarán gustosamente las tareas domésticas", dice Michelle Fraley, consejera matrimonial. Pero a menos que un compañero se ponga de pie y diga que realmente disfruta lavar los platos o sacar la basura, es seguro asumir que ninguno de los dos quiere hacerlo. Entonces, para crear "hábitos domésticos saludables", usted y su pareja necesitan tener una discusión clara sobre quién hace qué.

4. Se tocan con menos frecuencia

"Los recién casados ​​a menudo pierden de vista lo importante que es ofrecer un toque físico fuera del dormitorio", dice Fraley. La mayoría de la gente quiere sentirse deseada y apreciada por su pareja en todo momento, no solo cuando tiene relaciones sexuales. Si no se están besando o no es tan afectuoso como solía ser, al menos uno de ustedes lo notará.

5. Piensan que saben lo que su pareja quiere en la cama en todo momento

Si has estado teniendo relaciones sexuales con regularidad, es fácil asumir que siempre vas a complacer sexualmente a tu pareja. Según Fraley, las personas tienden a mostrarse demasiado confiadas y creen que las habilidades de su dormitorio funcionan para su pareja cuando no están trabajando en absoluto. La gente cambia todo el tiempo. Lo que a tu pareja solía gustar al principio puede que ya no sea más.

